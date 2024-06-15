В России паника: был ли Путин готов к жестким санкциям Запада
В США ввели новые санкции против России, ограничив 300 физических и юридических лиц из страны-агрессора. Несмотря на заявления россиян, что они якобы были к этому готовы, абсолютно подготовиться к такому развитию событий невозможно.
Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционер Геннадий Гудков, добавив, что в России произошел серьезный сбой. Исчезли механизмы, которые длительное время обеспечивали потребности населения.
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Насколько действенны санкции Запада
"В России паника, стремительно вырос курс доллара, а рубль снова упал. На таких панических моментах некоторые банки прекрасно зарабатывают", – заметил Гудков.
К тому же санкции затрудняют расчеты, финансовые операции, но со временем россияне найдут пути для компенсаций. Хотя ослабление рубля, наверняка, продолжится, но главный вопрос в том, будут ли иметь новые ограничения долговременный эффект. Вполне вероятно, что нет.
Когда-то мне рассказали, что в Россию каждую субботу прилетают два самолета со свеженапечатанными долларами. Их передают в крупные банки, распределяют сетью других банков, а дальше в обменники. Так происходит насыщение российского рынка долларами,
– рассказал Геннадий Гудков.
Если будет указание отрегулировать эту ситуацию, то такие поставки могут остановить на месяц – два. Возникнет паника и серьезный обвал рубля. Эта возможность у Запада сохраняется.
Сейчас ввели санкции к ряду центров и московских бирж, поэтому исчез механизм, который работал много лет и обеспечивал потребность населения в долларах. Относительно валютной выручки, то она не закончится. Вероятно, Владимир Путин ожидал такого решения Запада, поэтому позволил экспортерам её не продавать.
Не надо думать, что мы уже победили. Борьба будет тяжелой, а противник сильный. Он сохранил частный сектор в финансах, и в экономике. Это позволяет избегать товарного дефицита и балансировать финансовые потоки,
– добавил Гудков.
Финансовая выручка все равно поступает. К тому же некоторые российские товары вообще невозможно изъять из мирового товарооборота. Например, нефть, которая является основным источником дохода для бюджета России. Сырье, которое шло в Европу и другие страны заменено. Однако есть государства, которые теперь покупают ее в значительно больших объемах. Говорится о Китае и Индии.
Та же ситуация с никелем, цветными металлами. Как можно перестать их покупать, если от них зависит мировой рынок и мировое производство,
– добавил российский оппозиционный журналист.
Это касается ряда других товаров. Поэтому сейчас нужно время, чтобы понять по кому именно ударят санкции – по стране или только по малым производствам.
Санкции против России: последние новости
- Новые ограничения против страны-агрессора ввели в США. Они будут касаться юридических и физических лиц России и третьих стран, которые помогают ей вести войну. Также санкции коснулись российского военно-промышленного комплекса. Отныне запрещено использование американского программного обеспечения и услуг информационных технологий.
- Активы россиян останутся замороженными до тех пор, пока страна не прекратит войну и не компенсирует Украине все убытки. Страны "Большой семерки" оценили их на сумму 486 миллиардов долларов. Крупнейшей отраслью, которая понесла убытки назвали жилую. После нее идет транспорт, торговля, промышленность и энергетика.
- Российский Центробанк сообщил, что главной иностранной валютой на рынке станет китайский юань. Он заменит американский доллар. Это происходило постепенно еще с начала войны. Главная причина – санкции Запада против России.