Несмотря на санкции Запада в Россию все равно доставляют товары военного назначения. Но Украина имеет лучшую санкционную политику.

Об этом 24 Каналу заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что лучшие санкции накладывают Вооруженные Силы Украины или украинские спецорганы. Например, Служба безопасности Украины.

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"Взялась ввести санкционную политику в отношении российского нефтеперерабатывающего комплекса. Вот, мы видим, как работает. Не надо ограничивать банковские трансферы или передвижения товаров. Просто уничтожение НПЗ", – сказал Ступак.

К слову, по данным источников 24 Канала, вечером 24 января беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе, что в России.

"Деньги прежде всего"

Для многих европейских компаний бизнес преобладает над здравым смыслом. Россияне платят "быстрые" деньги и не проверяют качество. Поэтому готовы покупать все.

Они (европейские компании – 24 Канал) могут за один товарооборот или покупку/продажу заработать на 30 – 40%, иногда на 100 больше, чем это бывает во время обычных транзакций, обычной покупки/продажи товаров внутри Европейского Союза,

– рассказал бывший сотрудник СБУ.

На российских производствах, в частности, компании ZALA – производителя беспилотников "Ланцет" – неоднократно замечали южнокорейские и японские станки.

"Трудно поймать эти компании-производители. Поймать "за руку" – это почти невозможно, поскольку есть деньги", – подчеркнул Иван Ступак.

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