ЕС готовит санкции против России ко второй годовщине полномасштабной войны: что в новом пакете

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России. Он будет включать более 200 имен и наименований.

Новые ограничительные меры должны объявить 24 февраля, ко второй годовщине полномасштабной войны, которую начала Россия.

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Новый пакет санкций против России

Известно, что ограничительные меры предусматривают значительное расширение списка лиц и учреждений. В частности, речь идет о тех, чьи активы в ЕС должны быть заморожены.

Кроме того, под санкции должны попасть и другие компании, которые способствуют военно-технологическому усилению России или развитию ее сектора обороны и безопасности.

Согласно планам, дополнительные карательные меры могут затронуть более 200 человек и компаний.

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