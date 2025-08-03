Дональд Трамп с каждым днем становится решительнее настроенным относительно давления на Россию. Президент США заявил после российского обстрела Киева 31 июля, который он назвал "отвратительным", что введет против Москвы санкции.

Трамп также отметил, что не знает, "беспокоят ли Путина" санкции вообще. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, как США могут повлиять на Кремль, чтобы склонить его к перемирию.

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Почему нет смысла разговаривать Трампу с россиянами?

Шейтельман заметил, что Россия не осознает, что ее ожидает, если Соединенные Штаты действительно применят все свои рычаги влияния.

Сейчас у российского руководства нет такого понимания. Поэтому Трамп и говорит, что не уверен, что Путина беспокоит то, что происходит. Президент США понял, после нескольких переговоров с ним, что объяснить Путину, как будут действовать санкции и что с ним произойдет, оказалось невозможным,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому Трамп начал вводить санкции против России, но не для того, чтобы запугать ее, а чтобы ликвидировать. И это, уверен Шейтельман, вполне возможно.

Если Западу, по его словам, удалось экономически подавить Советский Союз, который был большой самодостаточной страной с почти 300-тысячным населением, производившей все, даже спутники, космические корабли и, хоть и плохие, самолеты.

Россия же сегодня является далеко не первой экономикой мира, страной с небольшим количеством населения, низким уровнем образования. Если Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер смогли довести Советский Союз до того, что, как говорят россияне, в 1990-е у них был чуть ли не голод, то на этот раз 2030-е будут для них еще хуже,

– предположил он.

С Советским Союзом, отметил политтехнолог, начали разговаривать, когда там осознали ситуацию, что пришел конец, и тогда начались переговоры с США.

Поэтому сегодня также нет никакого смысла разговаривать с Кремлем. Россия должна приползти. Вот в чем цель Дональда Трампа,

– отметил Шейтельман.

США уже делает первые шаги в этом направлении, в частности, вводя тарифы и штрафы против Индии, которая торгует с Россией. И уже, по его словам, есть результаты.

Сейчас в мире избыток нефти. И это еще не было разрешения свободно покупать иранскую нефть. Также Трамп заявил, что увеличит добычу.

Российская нефть никому не нужна, так же как и газ. Его хватает в Катаре и Норвегии, и США могут продавать его в Евросоюз. Поэтому Соединенные Штаты еще не начинали уничтожать Россию, введя против нее санкции,

– отметил Михаил Шейтельман.

Президент США еще торгуется, ведь пытается вразумить Россию.

Напомним, что в Индии государственные нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery, которые контролируют более 60% перерабатывающих мощностей объемом 5,2 миллиона баррелей в день, приостановили закупки российской нефти.

Однако при этом частные компании Reliance и Nayara остаются ее крупнейшими покупателями. В то же время один из самых больших нефтеперерабатывающих заводов страны Indian Oil приобрел миллионы баррелей сырой нефти в США и ОАЭ, что экспертами было воспринято как намерение диверсификации поставок.

Но индийские чиновники отметили, что правительство страны якобы не дало никаких указаний нефтяным компаниям по сокращению импорта из России.