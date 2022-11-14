США введут санкции против людей и компаний, которые помогают России покупать оружие
Источник:Reuters
Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции. Это касается лиц и компаний, работавших над закупкой военных технологий для страны-агрессора, которая ведет войну в Украине.
Об этом сообщила министр финансов США Джэнет Йеллен. По ее словам, санкции будут касаться 14 человек и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников, но она отказалась предоставить подробности.
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Когда США введут новые санкции
Как рассказала Йеллен, объявления о новых санкциях запланированы на вечер понедельника.
Это часть наших больших усилий, направленных на то, чтобы помешать военным усилиям России и отказать ей в необходимом оборудовании через санкции и экспортный контроль,
– заявила министр.
Она отказалась предоставить подробности относительно того, на какие технологии будут направлены санкции с целью прекращения российских закупок.
Санкции против России могут действовать после окончания войны
Накануне Йеллен заявляла, что со стороны России не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, приемлемых для Украины.
"Я считаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая, что произошло, мы, вероятно, считали бы, что некоторые санкции должны остаться в силе", – сообщила министр.
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