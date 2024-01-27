Тогда может загнуться через год, – Свитан сказал, какие удары по России весомее санкций

Издание The Telegraph пишет, что Россия планирует вести войну не менее 3 – 4 лет. Для этого страна-оккупант пытается нарастить оборонную промышленность.

Впрочем, Россия действительно может вести войну еще больше, поскольку санкционная политика пока не столь мощна. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Смотрите также Россия планирует вести войну еще как минимум 3– 4 года,– The Telegraph

Какие санкции могут повлиять на Россию

Роман Свитан считает, что санкций, которые сейчас наложены на Россию, недостаточно. Экономика страны-агрессора должна была прекратить свое существование еще в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

"Единственное, что их сейчас начало беспокоить,– сакционные моменты, которые накладывает СБУ уничтожая нефтеперекачивающие терминалы и НПЗ",– отметил Свитан.

Он подчеркнул, что это– совершенно законные цели в условиях войны. Поскольку российская армия заправляет свою технику соответствующими нефтяными продуктами.

"От санкций российская экономика не страдает, а вот такое прямое участие может поставить на ней крест. И тогда экономика загнется не за 3– 4 года, а через год, если креативно подойти к этому вопросу",– добавил военный эксперт.

"Хлопки" в России: последние новости