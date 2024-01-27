Утім, Росія насправді може вести війну ще більше, оскільки санкційна політика наразі не є такою потужною. Про це у розмові з 24 Каналом відзначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Які санкції можуть вплинути на Росію

Роман Світан вважає, що санкцій, які наразі накладені на Росію, недостатньо. Економіка країни-агресорки мала припинити своє існування ще у 2014 році, коли окупувала Крим та частину Донецької і Луганської областей.

"Єдине, що їх наразі почало турбувати, – сакційні моменти, які накладає СБУ знищуючи нафтоперакачуючі термінали та НПЗ", – зазначив Світан.

Він підкреслив, що це – абсолютно законні цілі в умовах війни. Оскільки російська армія заправляє свою техніку відповідними нафтовими продуктами.

"Від санкцій російська економіка не страждає, а ось така пряма участь може поставити на ній хрест. І тоді економіка загнеться не за 3 – 4 роки, а за рік, якщо креативно підійти до цього питання", – додав військовий експерт.

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