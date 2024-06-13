Канада ввела новые санкции против российских пропагандистов и предприятий ВПК

Канада наложила новые санкции на российских юридических и физических лиц. Речь идет о российских пропагандистах и предприятиях военно-промышленного комплекса.

О новом пакете санкций объявило Министерство иностранных дел Канады 13 июня.

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Новые санкции против России

Эти санкции направлены против многих лиц и организаций, привлеченных к пропагандистским и дезинформационным операциям. В перечень также включены организации российского военно-промышленного комплекса, которые поставляют важные технологии и электронные составляющие, способствуя российским военным усилиям,

– говорится в сообщении МИД.

Также санкции Канады касаются лиц, причастных к обходу санкций, которые облегчают доступ России к подсанкционным товарам и помогают ей уклоняться от "потолка цен" на нефть, введенного G7.

В санкционный перечень попали министр промышленной торговли России Антон Алиханов, издатель Арам Габрелянов, депутат Госдумы Борис Громов, писатель Александр Малкевич, общественный деятель Екатерина Мизулина и другие.

В санкционных списках также фигурируют "Российская газета", пропагандистские телеканалы "Санкт-Петербург", "Мариуполь-24", "Таврия ТВ", а также платформа "Voice of Europe".

Объявленные сегодня меры соответствуют давней поддержке Канадой Украины и направлены на то, чтобы подорвать способность России вести свою незаконную войну, ограничив доступ к компонентам, необходимых для военных усилий России, лишив Россию доходов, которые она использует для финансирования своей незаконной войны, и подорвав ее дезинформационные операции,

– отметили в пресс-релизе.

Великобритания также расширила санкции