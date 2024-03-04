Азия помогает Кремлю обходить санкции: WSJ о том, как дроны и чипы из США оказываются в России

Несмотря на санкции Россия продолжает получать компоненты для беспилотников американского производства. Они поступают из Китая по торговым путям Центральной Азии.

Россия использует пути через Казахстан и Кыргызстан, чтобы покупать товары двойного назначения – то есть те, которые могут использоваться как в гражданской жизни, так и на войне. С начала полномасштабного вторжения экспорт таких предметов в эти страны резко вырос.

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Россия обходит санкции

Издание WSJ пишет, что Россия продолжает успешно обходить западные санкции. В частности, это возможно благодаря открытым границам, непрозрачной торговли и посредникам. Товары, которые покупает Кремль, часто происходят из Китая, где они часто производятся американскими компаниями – в Россию такие товары попадают без разрешения.

Центрально-азиатский торговый путь особенно важен, поскольку он обеспечивает высокую концентрацию товаров западного производства в Россию. Это ключевой путь для микроэлектроники, автомобильных запчастей, предметов роскоши,

– утверждают аналитики.

США и союзники ведут перечень товаров, которые могут использоваться Россией в войне. В частности, санкции распространяются на компьютерные микросхемы, маршрутизаторы и шариковые подшипники, которые используются в танках. В прошлом году в списке было 45 пунктов, в феврале добавлено еще пять.

В то же время издание пишет, что с 2022 года Китай резко нарастил экспорт в Казахстан и Кыргызстан. Экспорт 45 целевых товаров вырос до 1,3 миллиарда долларов в 2023 году – это на 64% больше, чем в 2022 году. Значительная часть этих товаров получает Россия.

Согласно открытым данным, в 2023 году Казахстан купил у Китая беспилотников на 5,9 миллиона долларов и экспортировал такой продукции в Россию на 2,7 миллиона долларов. При этом Казахстан никогда не был крупным производителем БпЛА.

Санкции Азии против России