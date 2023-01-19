Друг Путина Орбан паникует из-за 10 пакетов санкций: есть одна причина
Венгрия заявила, что настаивает на исключении девяти человек из списка западных санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Премьер-министру страны Виктору Орбану не очень нужна тесная дружба с Россией.
Об этом 24 Каналу рассказал эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Запад имеет несколько серьезнее игры.
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Какой план у Виктора Орбана
Павел Климкин подчеркнул, что пророссийскому госдеятелю Виктору Орбану действительно не нужно и не выгодно быть другом российских олигархов.
Если он начал эту историю, значит он понимает, что ему нужно сейчас торговаться с Брюсселем, иметь аргументы для того, чтобы "играть" вокруг 10-го пакета санкций,
– подчеркнул он.
По его мнению, одной из причин, почему в Будапеште начались такие "качели" – желание ЕС включить в 10-й пакет санкций атомную отрасль.
"Это, конечно, Венгрии не нравится", – добавил эксочельник МВД Украины.
По его словам, у Венгрии много связей, не исключение, что и коррупционных тоже.
"Мне кажется, что это и один из рычагов, как отразить санкции", – подчеркнул Климкин.
Он отметил, что говорится в первую очередь о российской атомной сфере.
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Ключевой вопрос
Павел Климкин рассказал, что Запад пока зависим от российских атомных производств: не столько по топливу, а сколько по обогащению. Однако сейчас наблюдается уменьшение этой зависимости на реальных примерах.
Кто-то говорил, что Германия не может отказаться от российских углей, газа, нефти. Год прошел и сейчас нули по импорту,
– подчеркнул он.
По его мнению, такой результат поражает, поэтому нужно стремиться к большему.
"Теперь нужно убить эту наркотическую зависимость Запада от российской атомки", – подчеркнул он.
По словам Климкина, игра с санкциями разворачивается именно вокруг этого вопроса.
Десятый пакет санкций от ЕС: основное
- Польша и Литва хотят, чтобы Европейский Союз наложил ограничения на ядерный сектор России внутри нового санкционного пакета. Также ЕС призывают запретить больше пропагандистских СМИ.
- В настоящее время в санкционном списке ЕС находятся около 1300 физических и 120 юридических лиц. Также против страны-агрессорки ввели экономические санкции, охватывающие торговлю, транспорт, энергетику, банковское дело, средства массовой информации и оборонную сферу.
- Недавно в Financial Times заявили, что Россия продолжает верить, что ей удастся легко пережить западные санкции по нефти. Аналитики же озабочены и прогнозируют ухудшение ситуации.