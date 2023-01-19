Друг Путина Орбан паникует из-за 10 пакетов санкций: есть одна причина

Венгрия заявила, что настаивает на исключении девяти человек из списка западных санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Премьер-министру страны Виктору Орбану не очень нужна тесная дружба с Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Запад имеет несколько серьезнее игры.

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Какой план у Виктора Орбана

Павел Климкин подчеркнул, что пророссийскому госдеятелю Виктору Орбану действительно не нужно и не выгодно быть другом российских олигархов.

Если он начал эту историю, значит он понимает, что ему нужно сейчас торговаться с Брюсселем, иметь аргументы для того, чтобы "играть" вокруг 10-го пакета санкций,

– подчеркнул он.

По его мнению, одной из причин, почему в Будапеште начались такие "качели" – желание ЕС включить в 10-й пакет санкций атомную отрасль.

"Это, конечно, Венгрии не нравится", – добавил эксочельник МВД Украины.

По его словам, у Венгрии много связей, не исключение, что и коррупционных тоже.

"Мне кажется, что это и один из рычагов, как отразить санкции", – подчеркнул Климкин.

Он отметил, что говорится в первую очередь о российской атомной сфере.

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Ключевой вопрос

Павел Климкин рассказал, что Запад пока зависим от российских атомных производств: не столько по топливу, а сколько по обогащению. Однако сейчас наблюдается уменьшение этой зависимости на реальных примерах.

Кто-то говорил, что Германия не может отказаться от российских углей, газа, нефти. Год прошел и сейчас нули по импорту,

– подчеркнул он.

По его мнению, такой результат поражает, поэтому нужно стремиться к большему.

"Теперь нужно убить эту наркотическую зависимость Запада от российской атомки", – подчеркнул он.

По словам Климкина, игра с санкциями разворачивается именно вокруг этого вопроса.

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