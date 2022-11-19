Что больше всего бьет по экономике России: объяснение экономиста

Россия уверенно идет "санкционным" путем к углублению всесторонней изоляции от мира. На это повлияли ряд международных событий, "отрезающих" Кремль от ключевых рынков.

Очевидно, что цивилизованные страны серьезно настроены наказать Россию за ее агрессивную политику. Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин.

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Эксперт отметил, что экономика России с начала войны получила ряд ударов, существенно снижающих ее потенциал.

Если хронологически на все смотреть, то по экономике России поначалу ударил "шестой пакет" ЕС. Затем "восьмой пакет" – это идея установления "максимальной цены". Затем саммит G7, поддержавший эту идею. Затем совместное заявление G7 и Австралии. Сейчас – это G20, где уже сформировали свою позицию,

– объяснил экономист.

По его словам, надо понимать, что Европа и США – это крупнейшие рынки мира и их позиция решающая во многих моментах для России.

"Торговые войны никому не нужны. Если кто-то попадает во вторичные санкции – то теряет свою позицию на крупнейших рынках, на которые поставляет собственную продукцию. А это влечет за собой безработицу, падение ВВП, падение доходов населения. Это ведет к смене политического руководства", – добавил аналитик.

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По его мнению, если политик любой страны хочет удержаться на своем посту и переизбраться на следующий срок, ему нужно быть очень осторожным в таких вещах, потому что "избиратель в первую очередь считает деньги в своем кошельке".

"Деньги – это зарплата, производство в твоей стране, это экспорт в те регионы, которые являются наиболее мощными рынками, а это Европа и США. Поэтому на сегодня не столько важна, а серьезна общая позиция европейских стран и американцев относительно давления на Россию", – резюмировал Пендзин.

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