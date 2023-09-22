В Зеленского рассказали, что точно остановит сотрудничество некоторых стран с Россией

Некоторые европейские и американские компании продолжают сотрудничать с Россией через третьи страны. Это можно остановить, но пока соответствующего политического решения нет.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, прокомментировав последний массированный ракетный удар 21 сентября, где Россия запустила 43 ракеты. Около две трети из них – старые запасы со складов.

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Военная промышленность России не вернулась на старые рельсы, а продолжает деградировать. Несмотря на это, она все еще работает. Оккупанты ищут возможности, чтобы обойти санкции и завезти приборы двойного назначения.

Это сложные маршруты и другие цены. Все это влияет на российскую военную индустрию. Они производятся не в таком количестве, как было в довоенные времена. Две трети из этих 43 ракет – это те, которые находились на складах. Это не то, что они недавно изготовили,

– рассказал Подоляк.

Но, конечно же, оккупанты продолжают производить определенное количество ракет. Также они переформатируют ракеты в С-300 и С-400.

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Как оборвать связи России с миром

Как подчеркнул Подоляк, если бы США все же предоставили Россию юридический статус "страны-террориста", то ситуация могла бы кардинально измениться. Тогда не нужно было вводить по 12 – 15 новых пакетов санкций.

Сейчас России можно поставлять приборы через третьи страны, не поддерживающие санкции. Продаешь в одну страну, а через нее Россия получает. Почему на это идут европейские и американские компании? Потому что Россия предлагает за продукт стоимостью в 100 долларов – 300-400 долларов. Когда я говорю о статусе "страны-террориста", то он ограничит для всех возможность так или иначе сотрудничать с Россией.

– заметил Подоляк.

В таком случае Россия превратится в Северную Корею. А с таким государством никто не будет торговать.

Ситуация в России: коротко