Россия пытается адаптироваться к санкциям: как Запад может "закрутить гайки"

Минфин США считает, что гораздо эффективнее ужесточать действующие санкции против России, чем вводить новые. Однако это не означает, что санкционный арсенал Запада против страны-агрессора исчерпывается.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его мнению, существует еще ряд санкций, которые можно активизировать – атомная энергетика, дополнительные торговые ограничения, поэтому зазор для усиления давления на Россию остается очень большим.

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Запад пришел к консенсусу

Он отметил, что Россия пытается адаптироваться к уже введенным санкциям. Они находят щели, определенные слабости этих ограничений, механизмы их обхода.

Сегодня очень важно закрутить те "гайки", которые не были закручены изначально, или раскрутились от того, что Россия пыталась расшатать санкционные подходы к ней,

– подчеркнул политолог.

В то же время, США понимают, что введение новых санкций становится все сложнее. Остаются более болезненные для самого Запада ограничения. Поэтому западные страны пришли к консенсусу по усилению действующих санкций.

Помогают России обходить санкции

Несмотря на большое давление Запада, такие страны как Турция, Казахстан, Армения, Китай, Индия позволяют России обходить санкции. В частности, Пекин и Нью-Дели откровенно поддерживают страну-агрессора на государственном уровне, не присоединяясь к санкциям против нее.

Турция занимает позицию посредничества в процессах в Украине и России. Пытаясь помогать Украине, Анкара пытается получить индульгенцию на то, чтобы на государственном уровне помогать России обходить санкции,

– обратил внимание Саакян.

В свою очередь Казахстан и Армения не помогают стране-агрессору на государственном уровне обходить санкции. Но на коммерческом уровне есть много щелей, которые используются Россией для этого.

"А вот Глобальный Юг – это десятки стран, сотрудничающих с Москвой, как будто ничего не произошло. За счет них Россия может демонстрировать, что никакой ее якобы изоляции нет и санкции ее не пугают", – отметил собеседник.

Политолог отметил, что на все эти страны выпадает довольно небольшой рыночный вес. Даже Китай и Индия не могут соперничать с европейским рынком и тем более с технологиями, которые предоставляет Запад.

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Россия должна меньше зарабатывать

"Все равно санкции бьют по экономике России, но за счет всех остальных они это смягчают", – заметил он.

Однако, по его мнению, вряд ли удастся создать абсолютную изоляцию России. В конце концов, от российской нефти и газа мир также зависим.

Поэтому в этом вопросе Запад пошел не эмоционально, а рационально через механизм ограничения цены, а не через эмбарго на поставку. Если ограничить поставки нефти и газа из России, то цена будет расти и страна-агрессор будет поставлять одну десятую от того, что поставляет, но по цене в 10 раз больше,

– уверен собеседник.

Именно поэтому Западу важно балансировать между тем, чтобы на международных рынках не было недостатка этих углеводородов и, соответственно, Россия поставляла их. Но, как заметил Олег Саакян, чтобы она как можно меньше при этом зарабатывала на этом и работала напрасно.

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