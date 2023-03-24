Новые санкции против Беларуси от США: в списке БелАЗ, ЦИК и самолет Лукашенко

В Вашингтоне приняли очередной пакет ограничений против президента Беларуси Александра Лукашенко и его приспешников. Важно, что в подсанкционном списке, кроме физических и юридических лиц, есть самолет главы государства.

В пятницу, 24 марта, в США объявили о пакете санкций против белорусских госпредприятий, чиновников и транспортного средства Лукашенко. Соответствующее решение было принято в Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

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Из-за чего наложили ограничения

В подсанкционном списке есть три организации, девять физических лиц, а также летательный аппарат. Как отметили в Вашингтоне, это реакция на события еще августа 2020 года, когда диктатор Лукашенко сфальсифицировал выборы и боролся с митингующими в Беларуси.

Эти действия подчеркивают готовность Соединенных Штатов привлечь режим в Минске к ответственности за его соучастие в продолжающейся до сих пор неоправданной войне, которую развязала Россия против Украины,

– также говорится в сообщении.

Вместе с тем, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон констатировал, что в США будут делать все, чтобы взыскать с режима Лукашенко возмещение за подавление им демократии и поддержку войны против нашего государства.

Санкции против БелАЗа и МАЗа

Отдельно вспомним об Открытом акционерном обществе "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ), которое попало в подсанкционный список и является одним из крупнейших производителей крупногабаритных грузовиков и крупных самосвалов в мире.

Следует сказать, что работников БелАЗ, участвовавших в забастовках и мирных акциях протеста в августе 2020 года, руководство компании запугивало и угрожало им увольнениями.

Сам Лукашенко заявлял, что правительство всегда будет поддерживать БелАЗ, называя его "белорусским брендом" и "частью национального достояния". Очевидно, он оказывал непосредственное влияние на главу компании.

В подсанкционном списке есть Центральная избирательная комиссия Беларуси как орган, причастный к фальсификациям на выборах. Вместе с тем, там можно увидеть имена чиновников, которые были членами ЦИК в августе 2020 года.

Президентский самолет

По той же причине США наложили санкции на Открытое акционерное общество "Минский автомобильный завод" (МАЗ), являющееся одним из крупнейших производителей автомобилей в Беларуси и значительным источником дохода для режима диктатора.

Собственно, США наложили санкции на самолет EW-001PA – принадлежащий правительству Boeing 737. Он использовался в качестве президентского транспортного средства.

Лукашенко использовал EW-001PA со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок,

– говорится в сообщении.

Какими будут последствия

В Минфине США констатировали, что заблокировали все имущество и интересы в собственности подсанкционных лиц. Также блокируются любые организации, которые принадлежат, прямо или косвенно связаны с кем-то из подсанкционного списка.

Кроме того, введен ряд определенных запретов, в частности, относительно финансирования чего бы это ни было на территории США и получения средств.

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Вспомним к этой теме, что недавно Россия потеряла возможность обходить санкции через Казахстан. Собственно, в Астане с апреля введут онлайн-систему для отслеживания вывозимых и ввозимых товаров из страны. Это закроет для враждебного государства "лазейку", позволяющую ему обходить санкции от Запада.