Санкции СНБО против канала "НАШ" и отмена блокады морей: главные новости 11 февраля

СНБО на выездном заседании в Харькове ввел санкции против канала "НАШ". Суд не изменил меру пресечения Петру Порошенко. Россия отказалась от намерений заблокировать море для Украины. Иностранные страны призывают своих граждан покинуть Украину. Такими были главные новости 11 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

К теме У нас уже и так забрали Крым, – Данилов прокомментировал "финляндизацию" Украины

Санкции против канала "НАШ" от СНБО

Совет национальной безопасности и обороны 11 февраля собрался в Харькове на выездном заседании. Обсуждали опасности, которые нависли над страной на фоне угрозы со стороны России.

Алексей Данилов сообщил, что члены СНБО решили ввести санкции против канала "НАШ", которым владеет пророссийский одиозный политик Евгений Мураев. Основанием для этого стало представление СБУ.

Знаете вы или нет, что вы отчасти киприоты. Именно против этой компании, которая является собственником, были введены санкции. Санкции вводят на основании представления СБУ, которое было сделано,

– сказал он.

Также под ограничения попали компании "Наша Прага", "НАШ 24" и "НАШ 365".

Важные решения СНБО

Читайте также Не знаю, зачем россиянам хлопоты под названием "Украина", – Данилов о вероятном вторжении

Кроме того, на заседании также обсудили ряд других значимых решений. В частности:

Численность территориальной обороны увеличат до 2 миллионов человек по приказу президента.

Украина уже получила 25 самолетов с военной помощью.

Наше государство присоединяется к миссии в Ираке.

В следующий раз заседание СНБО также будет на выезде.

Секретные документы из Киева эвакуировать не будут.

Петру Порошенко оставили неизменной меру пресечения

Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию на меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко. Ее решили не изменять и оставили личное обязательство.

Апелляцию на избрание меры пресечения политику подавали как сторона обвинения, так и сторона защиты.

Во время слушания под зданием суда собрались поклонники Порошенко, среди которых и политические соратники. В частности, лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Сам политик прибыл с супругой.

Правоохранители охраняли территорию суда. Но в интернете были сообщения о толкотне между силовиками и активистами, хотя полиция факт не подтверждала.

В Государственном бюро расследований также отреагировали на решение суда о неизменности меры пресечения. Там заявляли, что это доказывает: подозрение объявили законно.

В чем обвиняют Порошенко: коротко

Подозрение в госизмене и содействии террористам пятому президенту объявили еще в конце декабря 2021 года. ГБР предполагало, что Порошенко мог быть в сговоре с российскими властями. Имеют в виду схему снабжения угля с временно оккупированных территорий.

В начале 2022 года Печерский райсуд Киева арестовал имущество Порошенко. Защита политика направила апелляционную жалобу, но из-за болезни судьи ее рассмотрение затянулось.

Другими фигурантами так называемого "угольного дела" стали лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук и бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

Россия отменила планы о закрытии моря для Украины

Источник: Андрей Клименко в фейсбуке

В Берлине собирались дипломатические советники глав государств "нормандской четверки". Они говорили 9 часов. Уже 11 февраля стало известно, что Россия прямо во время заседания отменила блокаду Черного и Азовского морей для Украины.

Накануне в Украину поступало сообщение от минобороны страны-оккупанта. Россияне нагло предупреждали, что собираются с 13 по 19 февраля закрыть морские пути к украинским портам. Мол, будут проводить учения. При этом грозились даже не пропускать торговые суда.

К теме Украина имеет доступ ко всем своим портам в Черном и Азовском морях

На фоне угрозы из-за вероятного нападения России на нашу территорию, об этом сообщали партнеры. Также Украина принимала все необходимые меры.

Отказавшись от своих планов, миноброны России даже прислало официальный документ об этом в украинский Центр навигационно-гидрографической информации.



Россия отказалась блокировать море / Фото Андрея Клименко

Страны рекомендуют гражданам выезжать из Украины

На фоне заявлений о том, что деэскалации конфликта со стороны России не видно, иностранные государства вновь начали призывать своих граждан покинуть Украину. В то же время они отмечают, что речь идет именно о призыве, а не эвакуации.

Читайте также США намеренно докладывали о тревожных сценариях эскалации, чтобы сдержать Россию, – CNN

Следовательно, правительство Черногории порекомендовало своим гражданам покинуть Украину. Кроме того, их просят постоянно контактировать с Посольством Черногории в Украине. Такое решение объясняют возрастающим напряжением.

Южная Корея также запретила своим гражданам поездки в наше государство с 13 февраля. Тех южнокорейцев, которые есть в Украине, просят переехать в более безопасную страну третьего мира или вернуться домой. В противном случае даже угрожают наказанием.

В Нидерландах также советуют не посещать наше государство и уехать тем, кто здесь находится. Кроме того, президент США Джо Байден также обратился к американцам с призывами покинуть Украину. Появился и подобный призыв от Великобритании.

И в МИД Японии призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Там рекомендуют воспользоваться безопасными способами, включая коммерческие авиарейсы.

Израиль даже начал эвакуацию семей своих дипломатов на фоне угрозы российского вторжения. Также правительство страны рекомендует своим гражданам не ехать в наше государство. Все из-за российской угрозы.

Россия свозит технику на оккупированный Донбасс: смотрите видео