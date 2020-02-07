Санкции против России: Великобритания заявила, что после Brexit готова снять часть ограничений

Об отмене части антидемпинговых санкций против Российской Федерации заявило правительство Великобритании 6 февраля на официальном сайте. Это связано с тем, что Королевство вышло из Евросоюза и намерено пересмотреть свою экономическую политику.

Официальный Лондон сообщил на сайте правительства , что собирается частично отменить ограничения импорта из России. Речь идет в основном об импорте фольги и труб.

Тем временем США готовят еще один удар по "Северному потоку-2"

Из сообщения можно сделать вывод, что Великобритания намерена отказаться от ряда действующих антидемпинговых экономических санкции, которые Евросоюз ввел против России.

Какие санкции хотят отменить

Запрет или ограничение импорта из России отменят на следующие товары:

Алюминиевая фольга,

Ферросилиций (кремниево-железный сплав),

Бесшовные металлические и чугунные трубы,

Трубные фитинги (соединители) из стали или чугуна,

Карбамидо-аммиачная смесь.

Санкции на ряд продукции останутся в силе, в частности на импорт:

Нитрата аммония,

Холоднокатаного плоского проката,

Электротехнической стали,

Горячего плоского проката.

Евросоюз, напомним, санкции против России продлил до 31 января 2020.

Почему отмена санкции против России важна для Британии

Для примера: в 2014 году доля российского проката на рынке ЕС составляла 10,1%. Однако после аннексии Крыма и резкого ухудшения отношений РФ и стран Евросоюза британский сталепрокатный бизнес, как и вообще европейский, или понес убытки, или недополучил прибыль.

Поэтому несмотря на то, что на политическом уровне об улучшении отношений Британии и России пока речь не идет, то на экономическом – теперь, очевидно, идет.

Издание " РБК Россия " привело слова руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова: " Намерения Лондона по поводу пошлин (речь о снятии ограничений – 24 канал) – реверанс в пользу того, что с новой Британией после выхода из Евросоюза можно вести дела в рамках переговоров о торговых сделках ".