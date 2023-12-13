Новые антироссийские санкции из США: в списке как лица из России, так и из Китая, Турции, ОАЭ
Источник:Минфин Америки
Минфин США ввел новые санкции в отношении более 200 физических лиц и компаний как из России, так и из других стран. Основным критерием для принятия ограничений является помощь Кремлю в устранении санкций.
Запад продолжает поддержку Украины, продолжая оказывать давление и на российский военный комплекс. Россия не способна самостоятельно построить собственную армию.
Смотрите также Замороженные российские активы: в ЕС объяснили, может ли Украина получить деньги
Санкции США
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете санкций против России. В этот список вошли более 150 человек и компаний из Китая, Турции, ОАЭ и стран Азии – большинство из них связано с российским военно-промышленным комплексом. Эти лица материально поддерживают Россию и помогают ей обходить санкции.
Наши сегодняшние санкции продолжают усиливать давление на добровольных поставщиков и сетей из третьих стран, предоставляющих России ресурсы, отчаянно необходимые ей для наращивания и поддержки своей военно-промышленной базы,
– отметила глава Минфина США.
Ограничения были введены и в отношении ряда российских физических и юридических лиц, занимающихся импортом, производством, модификацией и продажей оборонных и промышленных технологий, дронов, машин, деталей, материалов и компонентов.
Кроме того, Государственный департамент США принял решение о введении санкций против 100 человек и компаний. Среди них есть уклоняющиеся от санкций в третьих странах, причастных к содействию России в ведении войны и ответственных за развитие России в вопросе добычи и экспорта энергоресурсов.
Визит Зеленского в США
- После своего визита в Аргентину Владимир Зеленский отправился в США. Целью посещения является решение вопроса оказания военной помощи нашему государству в противостоянии полномасштабной агрессии России. Кроме этого, этот визит также должен снова привлечь внимание к происходящему в Украине.
- Перед разговором с Джо Байденом президент Украины встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Чарльзом Брауном. Зеленский уже 12 декабря прибыл в Белый Дом, где и обсудил с американским лидером о насущных нуждах.
- По результату встречи президент США сообщил о новый пакет помощи для Украины, размером 200 миллионов долларов. Байден не стал объяснять, что именно туда войдёт.