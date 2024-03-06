Чайковский вместо сирен, чтобы не испугать россиян: в Петербурге "креативно" проверяли системы
По всей России 6 марта начали проверять систему оповещения граждан об опасности. Во всех городах звучали сирены, и только в Санкт-Петербурге – композиции Петра Чайковского.
Об этом пишут в местных телеграм-каналах. Стоит добавить, что такой "креатив" россияне не оценили, передает 24 Канал.
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Чайковский вместо сирен
По всей России 6 марта решили проверить систему оповещения граждан об опасности. В то же время Санкт-Петербург решил "выделиться", поэтому вместо сирен из громкоговорителей звучала композиция Чайковского.
Россиянам вместо сирен включили композицию Чайковского: смотрите видео
Идея, конечно, прикольная, но оперативные службы предупреждают – музыка Петра Ильича бессмертна, а жители города – нет. При звуках полонеза из "Евгения Онегина" нужно не садиться и кайфовать, а искать укрытие,
– пишите в российских телеграм-каналах, комментируя такой выбор "оповещения об опасности".
Композиции Чайковского звучали в разных районах: смотрите видео
В Петербурге "креативно" проверяли систему оповещения об опасности: смотрите видео
Правда, местные жители не оценили такую идею. У многих возникли ассоциации со Второй мировой войной. Из-за этого в сети начали жаловаться, что лучше бы были сирены, чем композиции Чайковского.
Россияне не оценили композиции Чайковского / Скриншоты из сети
Взрывной день в России
- Очевидно, россияне решили проверить системы оповещения об опасности после тревожных ночи и утра 6 марта. Так, взрывы раздавались в разных областях, а оккупанты жаловались на атаку беспилотников.
- В частности взрывы прозвучали утром в Туве. В частности, там прогремели взрывы на Шагонарской ТЭЦ. После этого в небе поднялся черный дым.
- Впоследствии оккупанты начали жаловаться, что беспилотники якобы пытаются атаковать нефтебазы и аэродром в Воронеже. В Белгороде также предупредили об угрозе.
- Взрывы 6 марта прогремели и в Курске. Там беспилотники атаковали горно-обогатительный комбинат. Как сообщили источники 24 Канала, эта атака была спецоперацией ГУР.