Россия склонна преувеличивать свои достижения во всех областях существования. Враг кичится ракетной установкой "Сармат", которая, по мнению россиян, является настоящим "оружием апокалипсиса".

Российские СМИ пишут, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" вышел на боевое дежурство. Он может быть носителем ядерного заряда. 24 Канал.

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С "Сарматом" все не так однозначно

Россияне очень гордятся своим "оружием апокалипсиса" и пытаются напугать им украинцев, однако, как любит повторять аудитория российской пропаганды, "не все так однозначно". Русские годы создавали вокруг себя ореол величия и даже присвоили себе звание "второй армии в мире". Полномасштабная война в Украине показала, что они себя очень переоценили.

Следует также напомнить, что Россия кичится всеми видами вооружений, которые когда-либо разрабатывала. Также она нахваливала ракеты "Кинжал", которые якобы не могла сбить ни одна из систем ПВО, однако американские Patriot на территории Украины показали, что это тоже очередной миф.

О каких характеристиках ракеты заявляет Россия РС-28 "Сармат" – это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) пятого поколения, способная нести ядерные заряды. Детище Рогозина и его гордость. На Западе эту российскую ракету называют несколько поэтичнее - "Сатана II".



Запуск "Сармата" должен производиться с шахтной установки. Эксперты считают эту ракету не чем-то принципиально новым, а российской копией разработки 70-х годов украинского "Южмаша" – Р-36М "Воевода" (она же "Сатана-I").

Однако заявления России часто далеки от действительности, здесь тоже есть несколько ремарок. Все 74 шахтных установки России обслуживались украинским "Южмашем", в том числе – ракеты Р-36М "Воевода", которые до сих пор стоят на боевом дежурстве. В 2014 году это обслуживание было прекращено, поэтому есть большие сомнения в состоянии, в котором находятся МБР россиян. "Сармат" - попытка россиян создать собственную ракету шахтного базирования.

Первые "бросочные" испытания ракеты должны были начаться еще в 2016 году, но были перенесены на 2018-й, затем "заморожены" до 2020-го (дата, когда они должны были стать на вооружение). Постоянные переноски и заморозки могут свидетельствовать о больших проблемах с "делением".

Ракетную установку "Сармат" использовали всего дважды. 20 апреля 2022 с аэродрома "Плесецк" куда-то в сторону Камчатки и 20 февраля 2023, по информации CNN, россияне повторили свои учения.

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