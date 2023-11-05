Снайперская винтовка среди САУ, – Свитан назвал преимущества установки Archer
Швеция официально подтвердила передачу 8-ми самоходных артиллерийских установок Archer для Украины. В ближайшее время передадут еще 4 таких САУ.
САУ Archer имеют ряд преимуществ. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Преимущества установки Archer
Роман Свитан отметил, что после зарядки САУ Archer работает в автоматическом режиме, руководствуясь кабиной, и может очень быстро отработать весь боезаряд за время полета снаряда. Когда первый снаряд еще не упал, а установка может сворачиваться, двигаться дальше, выполнять свою задачу.
Для Archer нет равных в контрбатарейной борьбе, потому что ни одна вражеская установка не успеет по ней отработать. Шведская САУ может попадать на расстоянии 40 – 50 километров. Ее точность восхищает, вероятное отклонение – всего несколько метров.
То есть в большинстве своем это снайперская винтовка среди САУ. В таком количестве, в котором нам ее передали, она как минимум на одном участке фронта однозначно поможет нашим бойцам в контрбатарейной борьбе,
– объяснил военный эксперт.
Свитан о САУ Archer: смотрите видео
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