Уничтожают врага в любую погоду: Залужный показал мощную работу польских САУ "Краб"
Источник:Валерий Залужный
Польские самоходные гаубицы САУ "Краб" успешно выполняют боевые задания на фронте. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео, как украинские защитники работают на технике партнеров.
В 2022 году Польша передала несколько своих 155-миллиметровых САУ "Краб" на вооружение ВСУ. Украинские защитники довольно быстро овладели польской гаубицей и начали активно использовать ее на фронте.
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Главное преимущество САУ "Краб" – скорость
Сейчас военнослужащие ВСУ имеют опыт использования САУ "Краб", поэтому даже дают некоторые советы польским производителям по улучшению техники.
Самоходная артиллерийская установка "Краб" хорошо показала себя и в скорости наводки, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения по их усовершенствованию,
– подчеркнул военнослужащий ВСУ Владимир.
Украинский защитник Антон, ныне уничтожающий оккупантов на фронте, также назвал несколько преимуществ САУ "Краб". В частности, он выделил маневренность гаубицы и быстроту в работе.
Военнослужащие подчеркивают, что работают в любую погоду, днем и ночью, чтобы выполнить задание и дать отпор врагу.
Что известно о САУ "Краб"САУ "Краб" – это 155-миллиметровая польская самоходная гаубица. Переводится из походного положения в боевое – за 30 секунд. Столько времени САУ Krab нужно для смены позиции после выстрела. Экипаж состоит из 5 человек: водитель, командир, наводчик и 2 заряжающих. Максимальная дальность стрельбы – до 40 км. САУ достаточно быстра в действии – выполняет 6 выстрелов в минуту.
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