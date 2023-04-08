Уничтожают врага в любую погоду: Залужный показал мощную работу польских САУ "Краб"

Польские самоходные гаубицы САУ "Краб" успешно выполняют боевые задания на фронте. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео, как украинские защитники работают на технике партнеров.

В 2022 году Польша передала несколько своих 155-миллиметровых САУ "Краб" на вооружение ВСУ. Украинские защитники довольно быстро овладели польской гаубицей и начали активно использовать ее на фронте.

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Главное преимущество САУ "Краб" – скорость

Сейчас военнослужащие ВСУ имеют опыт использования САУ "Краб", поэтому даже дают некоторые советы польским производителям по улучшению техники.

Самоходная артиллерийская установка "Краб" хорошо показала себя и в скорости наводки, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения по их усовершенствованию,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ Владимир.

Украинский защитник Антон, ныне уничтожающий оккупантов на фронте, также назвал несколько преимуществ САУ "Краб". В частности, он выделил маневренность гаубицы и быстроту в работе.

Военнослужащие подчеркивают, что работают в любую погоду, днем и ночью, чтобы выполнить задание и дать отпор врагу.

Что известно о САУ "Краб" САУ "Краб" – это 155-миллиметровая польская самоходная гаубица. Переводится из походного положения в боевое – за 30 секунд. Столько времени САУ Krab нужно для смены позиции после выстрела. Экипаж состоит из 5 человек: водитель, командир, наводчик и 2 заряжающих. Максимальная дальность стрельбы – до 40 км. САУ достаточно быстра в действии – выполняет 6 выстрелов в минуту.

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