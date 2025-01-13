Германия передала Украине первую новейшую колесную гаубицу RCH 155

Германия передает Украине новые колесные гаубицы RCH 155. Они будут использоваться для усиления артиллерии украинской армии.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Tagesschau. Установка может запускать как обычные, так и высокоточные снаряды на расстояние до 54 километров.

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Более 50 современных САУ Германия планирует передать Украине

Посол Украины в Германии Алексей Макеев лично принял первую установку в Касселе, где их производит производитель танков KNDS. Всего Германия планирует передать для ВСУ 54 такие колесные гаубицы.

Отмечается, что первые 6 установок останутся в Германии для обучения украинских военных.

Первую САУ для Украины лично передал министр обороны Германии Борис Писториус. Алексей Макеев оценил такую помощь для Украины и поблагодарил партнеров.

Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир надо бороться. Приятно знать, что Германия на стороне Украины,

– отметил Алексей Макеев во время передачи современных установок.

Краткая характеристика САУ RCH 155

Самоходная установка RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) может стрелять во время движения без какого-либо влияния на точность удара. Это позволяет САУ быть неуловимой во время контрбатарейной борьбы с противником.

Этой САУ можно управлять дистанционно и запускать по одному объекту сразу 4 снаряда. Скорость стрельбы установки – до 9 выстрелов в минуту.

Экипаж RCH 155 обеспечен защитой и высокой мобильностью благодаря колесной платформе Boxer, вместо гусеничной.

Производитель САУ RCH 155 может открыть филиал в Украине

Европейская оборонная компания KNDS, объединяющая немецкую Krauss-Maffei Wegmann и французскую Nexter, сообщала об открытии подразделения в Украине. Эти компании производят современные САУ и другое вооружение. В сотрудничестве компании с украинскими предприятиями запланировано изготовить для ВСУ 155-мм артиллерийские снаряды и запасные части по современным технологиям.