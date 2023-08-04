У Путина нет политического будущего: какой сигнал Кремлю подает Саудовская Аравия

Саудовская Аравия выходит на международную площадку. Там 5 и 6 августа пройдет саммит с участием Украины, стран Европы, США и государств Глобального Юга. Россию на эту встречу не пригласили. Это четкий сигнал Кремлю – у них есть последний шанс.

Об этом 24 Каналу отметил главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. Саудовская Аравия полтора года наблюдала за войной и теперь понимает, что должна выйти со своими инициативами. Этому есть несколько причин.

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Цели Саудовской Аравии

Саудовская Аравия намерена выйти из роли регионального игрока, где отчасти является лидером. В то же время страна хочет войти на мировую арену и занять там место России.

Эр-Рияд убедился, что у Путина нет будущего. Он не станет мировым игроком. И эту нишу нужно занять. Сейчас это пытаются сделать Китай, Турция и Саудовская Аравия тоже,

– сказал Фараджаллах.

Еще одна причина – война вышла за пределы европейского континента. После заявления Путина о выходе из зерновой сделки, под продовольственной угрозой оказались арабские страны.

"Арабский мир зависит от украинского и российского зерна. Он рискует не получить его из-за войны, поэтому делает шаг, в котором будет пытаться мирно решить вопрос", – добавил главный редактор издания.

Также угрозу представляют перевороты в странах Африки, за которыми стоят вагнеровцы и непосредственно Кремль. Все это напрямую угрожает Саудовской Аравии, потому там готовы действовать.

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Усиление безопасности

Помимо мирных инициатив, Саудовская Аравия заботится о своей безопасности. Мохаммад Фараджаллах со ссылкой на информацию издания The Wall Street Journal отметил, идут переговоры между Эр-Риядом и Вашингтоном по получению гарантий безопасности. Это может быть что-то похожее на 5 статью Альянса или союз между США, Великобританией и Австралией.

"Если Саудовская Аравия хочет гарантий, то она готовится к войне. Не значит, что она будет завтра. Но следует понимать, что Иран на стороне России. Поэтому перед тем, как сделать Путину последнее дипломатическое предложение, формируется мощная коалиция государств Глобального Юга. От их имени Саудовская Аравия призовет к остановке войны", – отметил Фараджаллах.

Путин должен принять условие о выходе из временно оккупированных территорий Украины, включая Крым. Если он это проигнорирует, рискует нажить себе новых врагов в лице Саудовской Аравии. Страна может вытеснить агрессора из мировых коалиций и занять ее позиции.

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