Савченко планировала собственный провал, – эксперт о заявлениях скандального нардепа

В "деле Савченко" есть вопросы и к ГПУ, и к самому нардепу. В частности, удивляет поведение народного депутата.

Такое мнение сайту "24" высказала юрист Анна Маляр.

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В частности, по словам юриста, Савченко мотивирует свое оправдание тем, что все эти действия, которые она не отрицает, были совершены с целью какой-то политической провокации, создания сюрреализма.

Савченко должно быть известно с таким опытом длительного уголовного преследования, что на квалификацию ее действий не влияет то, с каким мотивом она это делала. Если мы говорим о преступлении – посягательстве на конституционный строй и захвате власти, здесь для квалификации имеют значение действия, которые совершила Савченко. А она это сделала из-за политического авантюризма, сюрреализма, мести, недовольствв властью, или мечты к кинематографическому суициду, – не имеет значения,

– подчеркивает Маляр.

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Во-вторых, замечает Анна Маляр, зачем Савченко на этих переговорах, которые показали правоохранители, вспоминает имя своей сестры? При том, что Надежда Савченко заявляет, что хорошо была осведомлена в том, что ее пишут и за ней следят. Ведь она подвергает опасности собственную сестру, наводит на нее дополнительное подозрение. Тогда непонятно, почему ГПУ не говорит о роли сестры? Или ее имя упомянуто случайно, она знала или участвовала? То есть подозревает ли что-то ГПУ?

"Бросается в глаза то, что Савченко не сопоставляет конечную цель с объемом подготовительных работ и необходимым количеством человеческого ресурса, который для этого нужен. Не чувствуется какая-то компетентность, подготовка. Это подталкивает многих людей на ощущение какой-то театральности. Если Савченко не отрицает, что такие действия были, то непонятно, почему она так не профессионально готовилась. По сути, она планировала собственный провал", – убеждена Анна Маляр.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота. 22 марта Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Решение поддержал 291 нардеп, 8 – против. Кроме этого, нардепы дали разрешение на задержание и арест нардепа. За задержание проголосовали 277 нардепов, а за арест – 268 парламентариев. Народного депутата Надежду Савченко задержали прямо в стенах украинского парламента. 23 марта Шевченковский районный суд города Киева избрал в качестве меры пресечения для Савченко два месяца содержания под стражей.



Ранее 8 марта на контрольном пункте "Майорск" украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты. Как заявили правоохранители, Рубан вез все в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко. Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке вооруженного захвата Верховной Рады и взяли под стражу на 2 месяца.

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