Савченко планувала власний провал, – експерт про заяви скандального нардепа

В "справі Савченко" є питання і до ГПУ, і до самого нардепа. Зокрема, дивує поведінка народного депутата.

Таку думку сайту "24" висловила юрист Анна Маляр.

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Зокрема, за словами юриста, Савченко мотивує своє виправдання тим, що всі ці дії, які вона не заперечує, були вчинені з метою якоїсь політичної провокації, створення сюрреалізму.

Савченко повинно бути відомо з таким досвідом тривалого кримінального переслідування, що на кваліфікацію її дій не впливатиме те, з яким мотивом вона це робила. Якщо ми говоримо про злочин – посягання на конституційний лад і захоплення влади, тут для кваліфікації мають значення дії, які вчинила Савченко. А чи вона це зробила через політичний авантюризм, сюрреалізм, помсту, незадоволення владою, або мрію до кінематографічного суїциду, – не має значення,

– наголошує Маляр.

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По-друге, зауважує Анна Маляр, навіщо Савченко на цих перемовинах, які показали правоохоронці, згадує ім’я своєї сестри? При тому, що Надія Савченко заявляє, що добре була обізнана в тому, що її пишуть і за нею стежать. Адже вона наражає на небезпеку власну сестру, наводить на неї додаткову підозру. Тоді не зрозуміло, чому ГПУ не говорить про роль сестри? Чи її ім’я згадане випадково, чи вона знала або брала участь? Тобто чи підозрює щось ГПУ?

"Кидається в очі те, що Савченко не зіставляє кінцеву мету з обсягом підготовчих робіт і необхідною кількістю людського ресурсу, який для цього потрібен. Не відчувається якась компетентність, підготовка. Це підштовхує багатьох людей на відчуття якоїсь театральності. Якщо Савченко не заперечує, що такі дії були, то не зрозуміло, чому вона так не професійно готувалася. По суті, вона планувала власний провал", – переконана Анна Маляр.

Нагадаємо, Надію Савченко підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту. 22 березня Верховна Рада України проголосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко. Рішення підтримали 291 нардеп, 8 – проти. Крім цього, нардепи дали дозвіл на затримання та арешт нардепа. За затримання проголосували 277 нардепів, а за арешт – 268 парламентарів. Народного депутата Надію Савченко затримали прямо у стінах українського парламенту. 23 березня Шевченківський районний суд міста Києва обрав в якості запобіжного заходу для Савченко два місяці утримання під вартою.



Раніше 8 березня на контрольному пункті "Майорськ" українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати. Як заявили правоохоронці, Рубан віз все до Києва, де планував низку терактів, зокрема, проти президента Петра Порошенка. Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та спробі збройного захоплення Верховної Ради і взяли під варту на 2 місяці.

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