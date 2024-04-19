Сбили ракеты, "Шахеды" и российский Ту-22М3: силы ПВО мощно отразили российскую атаку

Россия 19 апреля массированно атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО дали мощный отпор, а также сбили вражеский бомбардировщик Ту-22М3.

Командующий Воздушных сил отметил, что украинские защитники 19 апреля впервые сбили ракета Х-22. Также силам ПВО удалось сбить российский бомбардировщик Ту-22М3, который является носителем этих ракет.

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Силы ПВО провели мощную работу

В ночь на 19 апреля 2024 года оккупанты массированно атаковали Украину. Враг нанес комбинированный удар, запустив ракеты различных типов и дроны-камикадзе типа "Шахед".

В общем, российские военные использовали 36 средств воздушного нападения – 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань);

14 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область);

12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская область и из акватории Азовского моря);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

6 крылатых ракет Х-22 с дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (из акваторий Черного и Азовского морей).

Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили все беспилотники типа "Шахед", а также 15 ракет различных типов:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

2 крылатые ракеты Х-22.

Стоит заметить, что 19 апреля украинским защитникам впервые удалось сбить крылатые ракеты Х-22. Дело в том, что эта ракета хоть и имеет черты крылатой, однако ее характеристики больше соответствуют аэробаллистическому типу.



Как отработали силы ПВО / Инфографика Воздушных сил

Украинские защитники сбили Ту-22М3

Украинские защитники 19 апреля не только уничтожали вражеские ракеты и беспилотники, но и смогли сбить бомбардировщик Ту-22М3. Командующий Воздушных сил отметил, что силам ПВО впервые удалось сбить самолет такого типа.

Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты,

– сообщил Олещук.

Командующий Воздушных сил поблагодарил всех защитников, которые мощно и успешно отработали 19 апреля. Олещук также отметил, что Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить прифронтовые территории от российских атак.