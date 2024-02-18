"На фоне Авдеевки": благодаря чему Силы обороны сбили 4 российских истребителя

Только за два дня Россия потеряла аж четыре истребителя – три Су-34 и один Су-35, которые надоедали КАБами на Восточном направлении. Россияне в панике оправдываются, что якобы сами сбили воздушные суда, открыв friendly fire.

Оккупантам выгоднее наговаривать на свою "пе-ве-о", чем признавать успех Украины. В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, как ВСУ сбили три истребителя Су-34 и один Су-35.

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"Российские самолеты могут сбивать только россияне своими средствами противовоздушной обороны. Россия умеет профессионально демонстрировать то, что противник (Украина – 24 Канал) не может сделать что-то качественно и с высоким коэффициентом полезного действия, а взамен рассказывать, что это у них там оператор болван, который сбил "самый новый" истребитель. Стандартная, классическая методика, которую россияне использовали еще во времена Советского Союза", – иронично отреагировал на заявления россиян о friendly fire военно-политический обозреватель.

Как наши военные смогли сбить самолеты

Во время наступательных действий на Авдеевку оккупанты теряли в небольшом количестве Су-25 и ударные вертолеты К-52 на этом направлении, а вот потерь самолетов Су-34 и Су-35 у врага не было.

Стоит отметить, что Су-25 и К-52 – это средства поражения, которые вынуждены подходить достаточно близко к линии боестолкновения, чтобы нанести удар. В отличие от Су-34 и Су-35, которые могут сохранять безопасную дистанцию для того, чтобы использовать КАБы.

На фоне так называемой победы в Авдеевке враг действительно мог потерять контроль или увеличить интенсивность нанесения ударов,

– предположил Коваленко.

Например, с 16 на 17 февраля был установлен абсолютный рекорд применения российской авиации КАБов – 151, из них более 90 в районе Авдеевки.

"То есть это пилоты работали без остановки 24 на 7, даже без перерыва на обед. Не исключено, что в таком авральном режиме, кто-то мог допустить ошибку, или действительно Украина могла перебросить туда систему ПВО, которая смогла дотянуться до Су-34 и Су-35", – сказал военно-политический обозреватель.

Реакция российских пилотов

В 2022 году, когда Украина интенсивно сбивала вражескую авиацию, пилоты отказывались от боевых полетов. Однако сейчас система жестче и поэтому российские летчики не могут отказаться.

К тому же сейчас у противника кризис высокопрофессиональных пилотов, а те, что есть не имеют достаточного опыта. Их звания не позволяют демонстрировать неповиновение и в случае приказов они будут вынуждены выполнять их,

– отметил Коваленко.

После такого периодического уничтожения техники на некоторое время будет небольшое затишье. Россияне вынуждены будут пересмотреть траектории полетов и, возможно, даже изменить приоритеты нанесения ударов, как было с левобережной Херсонщиной.

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