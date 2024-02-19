Воздушные силы приземлили 6 самолетов России за 3 дня: как это повлияет на российских пилотов

Украинская ПВО в течение 3 последних дней приземлила аж 6 российских самолетов – 4 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 2 истребителя Су-35. Такая серьезная потеря врага очень приятна для украинцев.

Об этом 24 Каналу сказал авиационный эксперт Константин Криволап. Он предположил, как сбитие 6 самолетов может изменить ситуацию на фронте и повлиять на российских пилотов.

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Пилоты прозреют

Как отметил авиационный эксперт, сейчас в России осталось около 70 – 75 самолетов Су-34. Однако европейские эксперты, которые исследовали и анализировали состояние вражеской авиации, сделали выводы, что у россиян осталось только 40 – 45 таких машин.

Я думаю, что у российских пилотов будет прозрение. Они будут смотреть на эту ситуацию и задумываться, надо ли им отправляться в полет. Вряд ли теперь они будут так близко приближаться к нашей территории,

– сказал Криволап.

В год Россия может производить примерно 20 самолетов Су-34 и Су-35. По 10 единиц каждого типа. Если даже россияне смогут и в дальнейшем производить самолеты, то возникает вопрос, где они будут брать необходимое количество пилотов, ведь подготовить его за год невозможно.

С чем связана такая мощная работа Воздушных сил

Авиационный эксперт отметил, что сбитие 6 российских самолетов – это крайне приятные новости. Если бы блудный ЗРК Patriot появился на Восточном направлении несколько раньше, то, возможно, в течение последних дней была бы иная ситуация в Авдеевке.

Россияне крайне обнаглели и очень близко долетали до линии боевого соприкосновения, потому что им надо было сбрасывать очень большое количество КАБов – около 60 – 80 в день.

Чтобы иметь дальность 70 километров, истребителям надо было набрать примерно 10 километров высоты и только тогда они могут запустить бомбу,

– отметил Криволап.

Однако на днях российские пилоты уже начали подлетать ближе и сбрасывать КАБы с меньших высот. По его словам, оккупанты были уверены, что они в безопасности, но наш добрый друг Patriot что-то заметил, на пару минут включился, выпустил ракеты и самолетов не стало.

Сбитие российских Су-34 и Су-35: коротко