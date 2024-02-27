Уничтожение А-50 в Краснодарском крае: спутниковые снимки с места падения самолета

Украинские военные сбили российский самолет А-50. Борт сбили над Азовским морем, а упал он в Краснодарском крае.

Самолет оккупантов потерпел крушение в районе села Трудовая Армения в Краснодарском крае. Появились спутниковые кадры с места падения вражеского борта.

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Спутниковые снимки с места падения российского А-50

На сделанных из космоса снимках хутор Трудовая Армения Краснодарского края России, где 24 февраля упал российский самолет дальней разведки А-50. Там видны следы пожара, охватившего площадь примерно в 4 500 квадратных метров.



Спутниковые снимки с места падения А-50 / скриншот из видео

Российский самолет был сбит в результате совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил Украины.

В то же время некоторые российские телеграм-каналы указывали, что причиной катастрофы был "дружественный огонь".

Стоит отметить, что вражеский самолет уничтожили с помощью советского зенитно-ракетного комплекса С-200.

Это уже второй А-50, который упал в районе Азовского моря с начала 2024 года.

Следы от падения самолета А-50 на хуторе Трудовая Армения: смотрите видео

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