"Е***ий случай": в сети распространяется видео возможного сбития Су в Луганской области

Ролик с самолетом распространился в интернете вечером 17 февраля, передает 24 Канал. Предположительно, на нем зафиксировано падение одного из сбитых самолетов Су в Луганской области. Впрочем, Воздушные силы еще не комментировали эти видео.

Днем 17 февраля стало известно о сбитии сразу трех российских истребителей Су. Самолеты сбили на Востоке Украины, речь о двух истребителях-бомбардировщиках Су-34 и одном истребителе Су-35.

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Что попало на видео

Глянь, самолет вон сбили, летит, падает! Еще и на улицу где-то, и дерево горит! Упало на улицу, прикинь, где Любовь Николаевна живет!

– эмоционально говорят пользовательницы.

Что интересно, женщины общаются на украинском. Они делают предположения, где же именно упал самолет, а в конце одна из них просит другую сбросить ей запись.

Самолет падает почти вертикально, потом видно, как поднимается большой столб дыма.

Момент вероятного сбития российского самолета Су в Луганской области: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)

Что говорят в ВСУ о сбитии "сушек" над Луганщиной: официальная информация

Россияне поспешили заявить, что пилоты выжили. Командующий Воздушными силами Николай Олещук потроллил оккупантов, выложив карту, где искать "братьев". Он привел данные международной спутниковой поисково-спасательной системы Cospas-Sarsat, которая сообщает о месте пребывания персональных радиобуев пилотов во время аварии. На карте видно целых четыре точки.

По данным Главнокомандующего Александра Сырского, россияне били управляемыми авиабомбами по позициям ВСУ на Востоке. За это и поплатились. Именно КАБы стали самой большой проблемой Авдеевки – россияне непрерывно забрасывали ими позиции украинских защитников.

Юрий Игнат констатировал, что это расплата оккупантов за то, что бомбили Авдеевку. И добавил: "Чтобы было много таких новостей, нужно больше средств, о которых сегодня говорит высшее военно-политическое руководство государства".

Следует все же напомнить, что в ВС это видео пока не комментировали. Поэтому то, что момент сбивания именно этих самолетов попал на видео, остается только предположением интернет-пользователей. Но, как бы то ни было, сбить сразу три самолета – очевидная победа наших Воздушных сил!