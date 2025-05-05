Важная деталь сбития российского Су-30: в Defense Express объяснили, что осталось за кадром

В пятницу, 2 мая, спецподразделение ГУР уничтожило боевой самолет России морским дроном. Его ликвидировали ракетами AIM-9 –Это может свидетельствовать о том, что Украина имеет возможность самостоятельной интеграции американских ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о применении Украиной ракет AIM-9

Украинские защитники уничтожили вражеский боевой самолет ударом с морского дрона Magura. Это первый в мире подобный случай.

В издании отметили, что Украина уже имеет возможность создания собственных зенитных ракетных комплексов с интеграцией в них, как минимум, американских AIM-9.

Оказалось, что проект что проект FrankenSAM не ограничился только интеграцией ракет RIM-7 и AIM-7. В издании подчеркнули, что участие украинской стороны и украинских решений в такой интеграции западных ракет может оказаться значительно больше, чем изначально считалось.

Пока не известно, получила ли Украина готовый комплекс, установленный на Magura V7, или речь идет о возможности самостоятельной интеграции ракеты в собственные системы вооружения.

Если украинские разработчики имеют возможность свободной интеграции этих ракет в собственные системы управления огнем, то очень интересным сочетанием может быть использование AIM-9 не как зенитной, а в традиционной роли – ракеты "воздух-воздух" и не только с самолетов, но и с БПЛА,

– объяснили в издании.

Напомним, что Украина получила ракеты AIM-9 еще в 2024 году. Она – самая современная ракета класса "воздух-воздух" малой дальности.