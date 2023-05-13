Должны были бомбить по Украине: что известно о самолетах и вертолетах, которые упали на Брянщине

Для российской авиации 13 мая стало днем скорби. А все потому, что в Брянской области при загадочных обстоятельствах массово начали падать самолеты и вертолеты.

Все что известно о колоссальных потерях в российской авиации за 13 мая, о стоимости самолетов и последствиях этого события для Украины – читайте в материале 24 Канала.

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"Самолетопад" в России: что известно

Днем 13 мая в Клинцах Брянской области России военный вертолет Ми-8 упал на частный дом. Очевидцы утверждают, что перед этим якобы видели ракету, сбившую вертолет. Позже стало известно, что "жесткую посадку" совершили также истребитель Су-34 и Су-35.

В результате в Брянской области разбились четыре воздушных судна российской оккупационной армии – два вертолета Ми-8 и бомбардировщики Су-34 и Су-35. Никто из членов экипажа не выжил. Обломки истребителя Су-35 обнаружили в селе Шкрябино Стародубского района Брянской области.

Кстати, российские пропагандисты опубликовали фотографии чрезвычайных происшествий, на которых видно, что речь идет действительно о разных местах. На одном снимке видно, что дым поднимается в густозаселенном районе, там многоэтажные дома и церковь. Другое место взрыва – в частном секторе.

Ми-8 упал на частный сектор: смотрите видео

В Брянской области упал вертолет: смотрите видео

Падение Ми-8: смотрите видео

Где находится Брянск на карте

Брянск расположен в России юго-западнее Москвы, на границе с Украиной и Беларусью. Именно из Брянской области оккупанты часто обстреливают территорию нашей страны. Безнаказанно наносят удары по украинским городам, селам, мостам, другим гражданским объектам на Севере Украины.

Брянская область, где сбили российскую авиацию: карта

Эти самолеты должны были бомбить Украину

Известно, что 4 российских самолета и вертолета, потерпевших крушение в Брянской области, входили в одну авиагруппу. Они должны были наносить удары по Украине, в частности, по территории Черниговской области.

Стоимость авиасудов, которые потеряла Россия

Как рассказал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, судя по обнародованному видео, все цели шли на значительной высоте, и были внезапно уничтожены зенитными ракетами большой дальности, не успев совершить противоракетный манёвр.

Стоимость современного российского серийного Су-35С по экспортному контракту с Китаем составляет 104 миллиона долларов за один самолет, то есть, по имеющимся экспортным ценам, в бою уничтожена российская боевая техника на сумму примерно 200 миллионов долларов.

Добавим, что вертолеты Ми-8 стоят от 6 миллионов долларов. Однако финансовые потери даже невозможно сравнить с грандиозным деморализующим эффектом для России.

Также уничтожены пилоты, подготовка которых не только дорого стоит, но и требует много лет. РосСМИ пишут, что в результате падения двух вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области ни один из членов экипажа выжить не смог. Предварительно,

В Клинцах упал российский Ми-8: смотрите видео

Последний раз такие потери в одном бою российская авиация понесла 30 июля 1970 года. Тогда авиация Израиля провела операцию "Римон-20", в ходе которой в одном бою:

были уничтожены одновременно 4 российских истребителя МиГ-21,

3 пилота были ликвидированы,

еще один МиГ был поврежден.

Что известно об авиатехнике, которую потеряла Россия