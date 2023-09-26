На Львовщине заработают еще полсотни мобильных групп для сбития дронов-камикадзе
Во Львовской области планируют создать 50 мобильных групп, которые будут уничтожать дроны-камикадзе "Шахед". Это хотят сделать до 15 октября.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинге, информирует 24 Канал. По его словам, также власти сейчас снабжают станции "Укрэнерго" дополнительным оборудованием для защиты от ракет и дронов.
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Во Львовской области заработают еще 50 мобильных групп для сбития дронов
Как отметил Козицкий, сейчас ведется работа совместно с социально-ответственным бизнесом и Воздушным командованием "Запад" по обустройству дополнительных 50 мобильных групп для уничтожения "Шахедов".
До 15 октября поможем нашим военным с 50 мобильными группами, которые будут полностью оборудованы для сбития "Шахедов",
– подчеркнул чиновник.
По словам Козицкого, сейчас власти также снабжают станции "Укрэнерго" дополнительным оборудованием для защиты от ракет и дронов. Подобные работы производятся и на основных подстанциях облэнерго. Это позволит дополнительно защитить поставки электроэнергии населению.
Украина разворачивает мобильные группы ПВО: что известно
- Напомним, ранее на северных направлениях обороны Украины начало набирать обороты создание мобильных огневых групп ПВО. На первом этапе работы было создано 19 групп ПВО.
- Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что 19 групп ПВО созданы на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям.
- Группы ПВО будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины.
- Известно, что мобильные огневые подразделения уже защищают происки к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумщины.