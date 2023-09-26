На Львовщине заработают еще полсотни мобильных групп для сбития дронов-камикадзе

Во Львовской области планируют создать 50 мобильных групп, которые будут уничтожать дроны-камикадзе "Шахед". Это хотят сделать до 15 октября.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинге, информирует 24 Канал. По его словам, также власти сейчас снабжают станции "Укрэнерго" дополнительным оборудованием для защиты от ракет и дронов.

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Как отметил Козицкий, сейчас ведется работа совместно с социально-ответственным бизнесом и Воздушным командованием "Запад" по обустройству дополнительных 50 мобильных групп для уничтожения "Шахедов".

До 15 октября поможем нашим военным с 50 мобильными группами, которые будут полностью оборудованы для сбития "Шахедов",

– подчеркнул чиновник.

По словам Козицкого, сейчас власти также снабжают станции "Укрэнерго" дополнительным оборудованием для защиты от ракет и дронов. Подобные работы производятся и на основных подстанциях облэнерго. Это позволит дополнительно защитить поставки электроэнергии населению.

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