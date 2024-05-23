После массового сбития Су-25 у России осталось два варианта: военная сводка от Свитана

Враг массово теряет авиацию на линии фронта. Украинские защитники научились ликвидировать самолеты во время подлета и сбросов КАБов.

Теперь они буквально в тупике и имеют два неутешительных варианта действий. Об этом в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Сбитие Су-25

Вооруженные Силы Украины в очередной раз на Донецком направлении сбили российский самолет Су-25. За последние 2 недели это пятая ликвидированная "птичка".

По всему видно, что фронт усилился после предоставления военной помощи. Украина давала запрос на дополнительные ПЗРК.

Сейчас есть ПЗРК на дальность, мягко говоря, более 5 километров. Наши партнеры в этом смысле помогли,

– отметил полковник в запасе.

До сих пор россияне не отошли от тактики на малых высотах работать по линии фронта на расстояние 5 – 7 километров. На этом расстоянии украинские защитники смогли перехватить авиацию.

Сейчас у россиян два выхода:

не осуществлять подобные пуски;

продолжать дальше, но уничтожение будут происходить таким же темпом.

На теперь у врага осталось около 180 – 190 самолетов Су-25. В подобную "очередь на уничтожение" Россия может продолжить ставить не только самолеты, но и пилотов. Они иногда имеют шанс катапультироваться, но работать после этого уже не будут.

Позволят ли западным оружием бить по территории России

В Соединенных Штатах Америки продолжаются активные дискуссии относительно разрешения бить Украине западным оружием по территории России. От демократов звучат тезисы, что поощрять и поддерживать такие удары не будут, но Украина имеет право сама принимать подобные решения. В то же время Майк Джонсон, лидер республиканской партии, заявил, что оружие Украина должна использовать для создания "серой зоны" на границе с Россией.

Свитан объяснил, что такая тактика действительно сможет обезопасить Харьков, который беспощадно обстреливает враг, Сумскую и Черниговскую области.

К тому же стоит уничтожать аэродромы в Брянской, Белгородской, Ростовской и Белгородской области.

Сейчас американские чиновники все чаще сходятся во мнении, что Украине стоит бить по территории России. Наибольшее сопротивление оказывает Майк Салливан, у которого могут быть на это собственные причины, и российское влияние исключать не стоит.

Ситуация на линии фронта

На Донецком направлении враг смог продвинуться за последнее время у Часового Яра и Клещеевки.

Россияне пытаются сейчас лобовыми атаками и попытками окружить вытеснить гарнизон Часового Яра.

Враг бросил огромное количество личного состава. Пытаются также вытеснить ВСУ из низин Клещеевки и Андреевки.

На северном направлении враг активно за последние сутки использовал ударные дроны.

Сейчас в обществе обсуждаются возможности россиян там начать операцию подобную Харьковской. Свитан объяснил, что такие действия в соответствии с военной логикой должны начинаться сразу по всей линии фронта. Но, имея недостаток сил и средств, россияне не смогли этого сделать. Однако исключить такую возможность в любой момент не стоит.