Тепер вони буквально у глухому куті і мають два невтішні варіанти дій. Про це у щоденному воєнному зведенні для 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

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Збиття Су-25

Збройні Сили України вчергове на Донецькому напрямку збили російський літак Су-25. За останні 2 тижні це п’ята ліквідована "пташка".

З усього видно, що фронт посилився після надання військової допомоги. Україна давала запит на додаткові ПЗРК.

Зараз є ПЗРК на дальність, м'яко кажучи, понад 5 кілометрів. Наші партнери в цьому сенсі допомогли,

– зауважив полковник в запасі.

Досі росіяни не відійшли від тактики на малих висотах працювати по лінії фронту на відстань 5 – 7 кілометрів. На цій відстані українські оборонці змогли перехопити авіацію.

Наразі в росіян два виходи:

не здійснювати подібні пуски;

продовжувати далі, але знищення будуть відбуватися таким же темпом.

На тепер у ворога залишилося близько 180 – 190 літаків Су-25. В подібну "чергу на знищення" Росія може продовжити ставити не лише літаки, а й пілотів. Вони іноді мають шанс катапультуватися, але працювати після того вже не будуть.

Чи дозволять західною зброєю бити по території Росії

В Сполучених Штатах Америки продовжуються активні дискусії щодо дозволу бити Україні західною зброєю по території Росії. Від демократів лунають тези, що заохочувати та підтримувати такі удари не будуть, але Україна має право сама ухвалювати подібні рішення. Водночас Майк Джонсон, лідер республіканської партії, заявив, що зброю Україна має використовувати для створення "сірої зони" на кордоні з Росією.

Світан пояснив, що така тактика справді зможе убезпечити Харків, який нещадно обстрілює ворог, Сумщину і Чернігівщину.

До того ж варто знищувати аеродроми у Брянській, Бєлгородській, Ростовський та Бєлгородській області.

Наразі американські високопосадовці все частіше сходяться в думці, що Україні варто бити по території Росії. Найбільший спротив чинить Майк Салліван, в якого можуть бути на це власні причини, і російський вплив виключати не варто.

Ситуація на лінії фронту

На Донецькому напрямку ворог зміг просунутися за останній час біля Часового Яру та Кліщіївки.

Росіяни намагаються зараз лобовими атаками та спробами оточити витиснути гарнізон Часового Яру.

Ворог кинув величезну кількість особового складу. Намагаються також витиснути ЗСУ із низин Кліщіївки та Андріївки.

На північному напрямку ворог активно за останню добу використовував ударні дрони.

Наразі в суспільстві обговорюються можливості росіян там розпочати операцію подібну Харківській. Світан пояснив, що такі дії відповідно до воєнної логіки повинні починатися одразу по всій лінії фронту. Але, маючи нестачу сил та засобів, росіяни не змогли цього зробити. Однак виключити таку можливість в будь-який момент не варто.