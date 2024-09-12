Филигранное мастерство оператора: как удалось сбить российский истребитель Су-30СМ

Бойцы Главного управления разведки 11 сентября уничтожили российский истребитель Су-30СМ над Черным морем. Вражеское судно удалось ликвидировать из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Известно, что на борту Су-30СМ было два летчика и ни один из них, вероятнее всего, не выжил. В эфире 24 Канала главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил, почему можно считать это событие уникальным.

Читайте также Мониторинговые каналы раскрыли информацию о пропавшем российском пилоте Су-30

Как был сбит Су-30СМ

Как отметил главный редактор Defence Express, украинским военным впервые удалось попасть из ПЗРК в самолет, находясь на моторной легкой лодке в открытом море.

Надо понимать, насколько это сложно, потому что сбивание самолета, или вообще любого летательного аппарата, с ПЗРК это очень высокое мастерство. Когда речь идет об отражении нападения именно самолета, то за считанные секунды необходимо не только принять решение, но и осуществить всю подготовку к пуску, навестись,

– сказал Катков.

К слову, ПЗРК весит несколько десятков килограммов вместе с ракетой и им еще надо попасть в самолет, чтобы его захватила головка самонаведения ракеты и осуществила пуск. Именно поэтому речь идет о профессионализме украинских бойцов Главного управления разведки.

Важно! С начала полномасштабного вторжения украинские защитники сбили 369 самолетов.

У Су-30СМ есть французская авионика

В Defense Expres отмечали, что истребители Су-30СМ, которые российское войско эксплуатирует на поле боя, активно используют авионику западного производства, преимущественно из Франции. Несмотря на то, что в России был представлен план импортозамещения каждого из компонентов, вопрос обслуживания имеющихся на самолетах западных устройств не потерял актуальности.

Однако вместе с тем, после полномасштабного вторжения из-за санкций, Россия потеряла возможности обслуживать установленные на Су-30СМ западные компоненты.

Исследователи InformNapalm провели расследование, в рамках которого получили документы, свидетельствующие о том, как Россия смогла обойти эти санкции.

Страна-агрессор действительно использовала огромное количество западных компонентов в своем вооружении, в частности в истребителях. К примеру, в Су-30СМ устанавливались мониторы от французской компании Thales и другая бортовая аппаратура,

– отметил главный редактор Defence Express.

По состоянию на 2021 год у врага было более сотни единиц Су-30СМ. Поэтому, несмотря на заявления об импортозамещении, в России есть огромное количество самолетов, которые необходимо обслуживать.

Для этого задним числом была организована формализованная компания в Казахстане, которая стала одним из партнеров французской компании. То есть, через Казахстан происходит обслуживание французских комплектующих. Формально французская компания не ведет дела с Россией.