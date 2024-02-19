"Лицом в воду": в Воздушных силах рассказали о судьбе пилота сбитого Су-35

19 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Пилоты сбитых российских истребителей, вероятно, погибли после падения их самолетов.

Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Что произошло с пилотом Су-34

Олещук добавил, что система Cospas-Sarsat (международная спутниковая поисково-спасательная система – 24 Канал) подсказывает, где искать экипаж второго сбитого самолета.

Командующий добавил снимок с экрана к своему сообщению с карты с пометкой, что Су-34 упал на временно оккупированной территории недалеко от Мариуполя.

Таким образом, можно сделать вывод, что пилот сбитого российского истребителя Су-35, вероятно, погиб, а судьбу экипажа Су-34 выясняют.

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