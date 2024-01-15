Азовское море чистое, как никогда, – Олещук потролил россиян после падения их самолетов

Украинским военным 14 января удалось сбить над Азовским морем российский самолет А-50, а также повредить Ил-22. Командующий Воздушными Силами Николай Олещук потролил российских захватчиков из-за их потерь в авиации.

Он отметил, что Азовское море "чистое, как никогда". Это произошло после того, как А-50 и Ил-22 очистили воздушное пространство акватории украинского моря.

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Олещук высказался о потере россиянами А-50 и Ил-22

Командующий Воздушными силами выразил благодарность всем, кто планировал, организовывал и принимал непосредственное участие в операции по уничтожению самолетов россиян. Таким образом, он также подтвердил очередную потерю в авиации врага.

Ну что, друзья, ныне Азовское море чистое, как никогда! Готовимся к пляжному сезону на его побережье,

– написал он.

Олещук также посмеялся, что на палубе затонувшего российского авианосца "Москва", который в 2022 году уничтожили наши защитники, уже "точно не хватает места". Он подчеркнул, что Воздушные силы продолжат рубрику "Вечного полета, братья" и намекнул, что дальше российская авиация точно понесет потери.

В заключение Олещук сказал, что вместе украинцы точно достигнут победы над российским агрессором.

В России очередной "черный день" авиации