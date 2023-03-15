Прекратите такое поведение, – лидер сенатского большинства США обратился к Путину по поводу сбития дрона

Накануне российские военные сбили над Черным морем американский дрон MQ-9 Reaper. Из-за этого к диктатору Владимиру Путину обратился лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

Он назвал "безрассудным поступком" Путина и его армии по поводу сбивания американского беспилотника. Также Чак Шумер призвал российского диктатора прекратить такое поведение.

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Лидер сенатского большинства США обратился к Путину

Я хочу сказать Путину: прекратите такое поведение, прежде чем вы станете причиной непреднамеренной эскалации,

– заявил Шумер.

Он также подчеркнул, что перехват не удержит США от операций над Черным морем. По словам Шумера, эти агрессивные действия российской авиации рискованны и могут привести к "непреднамеренной эскалации".

Шумер отметил, что Соединенные Штаты регулярно совершали полеты над Черным морем еще до безрассудного вторжения Путина в Украину.

"Я уверен, что наши военные будут продолжать это делать", – подчеркнул сенатор.

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