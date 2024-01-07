Раньше считалось невозможным: сколько "Кинжалов" удалось перехватить украинской ПВО

Ранее перехват ракет "Кинжал" считался невозможным. Однако в мае прошлого Воздушные Силы доказали, что это вооружение не так фантастично, как описывают оккупанты.

В общей сложности украинской ПВО удалось сбить уже более двух десятков аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Это стало возможным благодаря передаче иностранных зенитных установок.

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Избиение "Кинжалов" стало реальным

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что с начала полномасштабного вторжения ПВО удалось сбить более двух десятков российских "Кинжалов". Ранее перехват этих ракет считался невозможным. С того времени с усилением ПВО Украины удается демонстрировать весомые результаты.

Сейчас есть 63 запущенных "Кинжала" с начала полномасштабного вторжения, 25 уничтожены. Начиная с 4 мая впервые был уничтожен "Кинжал",

– отметил Игнат.

Он добавил, что именно тогда, с весны прошлого года, Украина получила установки Patriot – это дало возможность уничтожать аэробалистические ракеты.

Атака на Украину 2 января