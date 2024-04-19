Чем Украина сбивает российские "сушки" и "тушки": Буданов раскрыл детали
Источник:ГУР
Сегодня, 19 апреля, впервые за более чем 2 года полномасштабного вторжения украинские силы сбили вражеский самолет стратегической авиации. Глава ГУР Буданов рассказал, как это удалось сделать.
Ночью и утром страна – агрессорка в очередной раз осуществила массированную атаку на Украину. Именно во время боевого вылета произошло историческое событие – защитники уничтожили российский Ту-22М3.
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Как Украина охотится на вражеские бомбардировщики
Так, Кирилл Буданов в интервью СМИ рассказал, чем именно военные могут бить по стратегически важным для оккупантов военным самолетам.
Глава ГУР отметил, что используют различные системы.
На этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Несколько модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте,
– сказал разведчик.
Напомним, что российская "тушка" была уничтожена в 300 километрах от границы с советского ЗРК С-200.
Известно, что пораженный бомбардировщик смог "доползти" до Ставоропольского района, где упал и разбился. Это произошло возле хутора Богомолов.
В минобороны России поспешили заверить, что самолет не имел на себе боекомплекта, двое летчиков якобы катапультировались, третий погиб, а поиски четвертого продолжаются. В то же время в ведомстве скрыли истинную причину падения "Ту-22МЗ". Там выдумали "техническую неисправность" воздушного судна.
Важно, что уничтоженный борт участвовал в массированной атаке на Украину. Он запускал ракеты Х-22.
В Воздушных силах уточнили, что впервые было сбито две такие ракеты.
Ликвидация самолетов – разведчиков А-50: что известно
- Дважды подряд за этот год Украина сбивала самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Первое сбивание произошло 14 января ночью.
- Вместе с А-50 был подбит командный пункт Ил-22, который сумел совершить аварийную посадку.
- Вечером 23 февраля защитники повторили успех. В районе Азовского моря снова был сбит А-50У.
- Оккупанты в обоих случаях отказывались признавать работу украинских Воздушных сил, а потому "списывали" поражения на счет "дружественного огня".
- Известно, что один такой А-50У стоит 350 миллионов долларов.
- Кроме А-50, Россия теряла также и истребители. В частности, Су-34.