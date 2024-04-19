Крайне сложный самолет: сколько времени понадобится России, чтобы подготовить новых пилотов Ту-22М3

Украинские военные ночью 19 апреля совершили одну из самых успешных спецопераций с начала полномасштабного вторжения России – сбили самолет стратегической авиации Ту-22М3. Во время поражения на борту находилось четыре пилота, которые запускали ракеты по мирным городам Украины.

Летчикам Ту-22М3 удалось катапультироваться. К сожалению, двух нашли живыми, один погиб, еще одного ищут. Однако даже выжившие, не смогут больше выполнять "боевые задачи". Сколько продлится подготовка нового экипажа, рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Нужны новые летчики

Полный цикл подготовки, если считать с нуля, продлится 8 лет. А если переподготовка, то для этого точно понадобится несколько лет, минимум 2 года.

Быстрее получить экипаж к Ту-22М3 не получится. Этот самолет – очень сложная машина,

– отметил летчик-инструктор.

В общем экипаж бомбардировщика состоит из 4 человек. Они как в машине сидят друг за другом: два летчика впереди парами и два штурмана сзади.

Скоро в России вообще не будет ни кому, ни на чем летать. В ГУР МО сообщили, что изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3

для россиян – фактически невозможная задача.

Кстати, катапультирование идет в обратную сторону, то есть сначала штурманы катапультируются, потом правый летчик и только после этого командир экипажа. У Ту-22М3 механизм принудительного катапультирования очень сложный, Тем более иногда члены экипажа выживают, но здоровье у них уж точно будет не для выполнения заданий.

У россиян еще остались правила из Советского Союза. Ежегодные происходят наземные катапультирования летного состава примерно с перегрузкой 12 единиц – одно катапультирование, два прыжка с парашютом.

"Представьте, насколько летчики травмируют себе позвоночники, даже просто с наземным катапультированием, а после аварийного восстановления уже практически невозможно", – добавил Свитан.

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