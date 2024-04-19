Льотчикам Ту-22М3 вдалося катапультуватися. На жаль, двох знайшли живими, один загинув, ще одного шукають. Проте навіть ті, що вижили, не зможуть більше виконувати "бойові завдання". Скільки триватиме підготовка нового екіпажу, розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

Важливо Чи можуть росіяни виробляти літаки Ту-22М3: військовий оглядач пояснив можливості ворога

Треба нові льотчики

Повний цикл підготовки, якщо рахувати з нуля, триватиме 8 років. А якщо перепідготовка, то для цього точно знадобиться декілька років, щонайменше 2 роки.

Швидше отримати екіпаж до Ту-22М3 не вийде. Цей літак – дуже складна машина,

– зауважив льотчик-інструктор.

Загалом екіпаж бомбардувальника складається з 4 людей. Вони як у машині сидять один за одним: два льотчики попереду парами й два штурмани позаду.

Зверніть увагу! Скоро у Росії взагалі не буде ні кому, ні на чому літати. У ГУР МО повідомили, що виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 для росіян – фактично неможливе завдання.

До речі, катапультування йде у зворотний бік, тобто спочатку штурмани катапультуються, потім правий льотчик й тільки після цього командир екіпажу. У Ту-22М3 механізм примусового катапультування дуже складний, поготів іноді члени екіпажу виживають, але здоров'я у них вже точно буде не для виконання завдань.

У росіян ще залишилися правила з Радянського Союзу. Щорічні відбуваються наземні катапультування льотного складу приблизно із перевантаженням 12 одиниць – одне катапультування, два стрибки з парашутом.

"Уявіть, наскільки льотчики травмують собі хребти, навіть просто з наземним катапультуванням, а після аварійного відновлення вже практично неможливе", – додав Світан.

Збиття Ту-22М3: що відомо