В метро Киева нельзя купить бумажные билеты: что случилось
Источник:КМВА
Утром 21 февраля в Киеве произошел сбой в работе метро. На станциях приостановили продажу бумажных QR-билетов.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации. Специалисты уже работают над решением проблем.
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Другие способы оплаты
Несмотря на сбой, жители столицы могут оплатить проезд другими способами, в частности:
- транспортной картой;
- Qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой" ;
- бесконтактной банковской картой;
- мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.
О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно. Извиняемся за временные неудобства,
– говорится в сообщении.
Трогательная история из метро
Возле киевского метро полицейский героически спас жизнь мужчине. Это произошло на днях у станции "Васильковская".
Киевлянин упал в обморок в переходе у станции метро. Полицейский оперативно отреагировал и провел все необходимые действия, чтобы спасти мужчину.
После этого состояние пострадавшего мужчины стабилизировали. Медики его госпитализировали. Таким образом, благодаря быстрой реакции и профессиональным действиям полицейского, киевлянину была оказана необходимая помощь.
Как выключить свет на Киевщине 21 февраля
21 февраля в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии. В связи с этим в регионе не будут применяться графики отключений.
Да, замеры потребления помогут определить актуальные показатели потребления для более точного формирования лимитов.
Отметим, что из-за повреждений сетей Укрэнерго в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить отключение по графику.