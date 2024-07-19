"Новая почта", Монобанк и не только: что известно о сбое в ряде украинских компаний

Утром 19 июля в ряде украинских компаний произошел масштабный технический сбой. Проблемы также наблюдаются во многих сервисах по всему миру.

В Windows, вероятно, произошел глобальный сбой. После этого десятки компаний во всем мире, в частности банки, авиакомпании, телекоммуникационные компании и супермаркеты, зафиксировали сбои в работе.

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В каких компаниях произошел сбой

В Украине был сбой в работе "Новой почты", Vodafone, Sense Bank и Monobank.

В частности пользователи Vodafone не могут совершать звонки, в Sense Bank не отображаются карты и счета в приложении, переводы и обмен валют недоступны. В Monobank клиенты не могут не могут создать банк для накоплений

В "Новой почте" также написали, что в связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы по обслуживанию клиентов.

Впоследствии в пресс-служба "Новой почты" сообщила, что работу всех клиентских систем и сервисов удалось восстановить.

В чем причина сбоя

Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что глобальный IT-сбой во всем мире связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.

Множество компаний в нокдауне,

– написал он.

По предварительной информации, причина заключается в последнем обновлении программного обеспечения компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью. Компания уже признала наличие проблемы и сейчас выясняет ее причину.

Как реагируют в Microsoft

В официальном обновлении сервиса Microsoft 365, опубликованном ранее в X, говорится, что специалисты исследуют проблему, "влияющую на возможность пользователей получать доступ к различным программам и сервисам Microsoft 365".

Однако представитель Microsoft сообщил, что "большинство сервисов было восстановлено" несколькими часами ранее.

Крупнейшие американские авиакомпании, включая American Airlines, Delta Airlines и United Airlines, приостановили работу. Также аэропорты Германии и Испании сообщают о проблемах.