Рекордно быстрый сбор: украинцы собрали 300 миллионов на дроны Sea Baby за 36 часов

В четверг 22 февраля на платформе UNITED24 было объявлено о большом сборе. А вечером 23 февраля уже стало известно, что сбор завершен. 24 Канал расскажет, как украинцы собрали на морские дроны для СБУ.

Организаторы сбора обещали устроить россиянам "морской бой". И вот уже совсем скоро это обещание сбудется, ведь на фото, обнародованных организаторами, можно видеть снаряженные морские дроны Sea Baby.

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Подробно о национальном рекорде по скорости сбора на "Морских малышей"

Украинцы должны были собрать 297,5 миллиона гривен на 35 лодок, которые уничтожают российский флот. Чтобы реализовать эту амбициозную цель, объединились UNITED24, monobank и блогеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков. Все средства должны пойти на приобретение морских дронов Службы безопасности Украины Sea Baby – именно они взорвали Крымский мост.

Лозунгом сбора стала фраза "Это морской бой. Твой донат – твой ход". Все участники сбора получили в Wallet памятный скин, также была возможность выиграть карточки с деньгами.

Сбор закрывался очень быстро: уже в 12:45 22 февраля удалось собрать более 43 миллионов гривен, а отметку в 100 миллионов гривен удалось пересечь буквально за день. Кроме обычных украинцев большие суммы задонатил и бизнес, некоторые дроны назвали в честь компаний.

Анонимный донор пожертвовал десять миллионов гривен, после чего соучредитель monobank Олег Гороховский написал "Мы уже визуализируем удачную охоту на российские корабли, после которого они будут "отрицательно всплывать" над уровнем моря".

Всего 300 миллионов собрали за 36 часов. Это невероятная скорость и невероятная сумма, которая показывает, что украинцы готовы вкладываться гривной в победу.

Как отреагировали инициаторы сбора на такую скорость

Именно благодаря морским дронам СБУ уже взорвала Крымский мост и "отминусовала" 9 российских военных кораблей. А теперь мы будем зажигать "хлопок" на море еще ярче. Сделаем все, чтобы каждая ваша гривна пошла на уничтожение оккупантов! Потопим их вместе,

– заверили в Службе безопасности.

СБУ поблагодарила организаторов сбора:

фандрейзинговую платформу UNITED24;

monobank и Олега Гороховского;

волонтеров Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова.

"Собрали! 297 500 000 гривен на морские дроны для СБУ. За рекордные 36 часов. Благодаря вам всем. Спасибо, вы – космос!" – отметили в посте UNITED24.

"За 36 часов собрать 300 миллионов!!! Это как вообще пережить эмоционально?! Просто нет слов! Вы все ох***ные! Спасибо!!!" – написал Олег Гороховский.

"Это что-то невероятное, очень важная и весомая инвестиция в уничтожение возможностей "России" в Черноморском регионе! Наша общая инвестиция! Спасибо вам!" – отметил Сергей Стерненко.

Игорь Лаченков написал, что это легендарно, ведь скорость сбора составила одну лодку в час. То есть украинцы донатили около 8,5 миллиона гривен в час.

"300 миллионов просто... Всех целую и обнимаю", – подытожил он.

Что известно о дронах Sea Baby

сейчас собирает на 6 дронов Mavic 3 для аэроразведки. Приобщиться к сбору можно здесь

Маленькие и быстрые беспилотные лодки изменили ход событий на море – именно благодаря им Россия все чаще теряет свои корабли и вынуждена прятать их.

Надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby – это разработка Службы безопасности Украины.

Они могут нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 километров в час и преодолевать расстояние 1000 километров. А еще их корпус изготовлен из материала, который не замечают радары.