Сборная Украины по пулевой стрельбе победила Россию в финале юношеской Лиги Европы-2018
В финском городе Кисакалио завершился финал юношеской Лиги Европы по пулевой стрельбе .
Сборная Украины показала достойный результат и завоевала золото, обойдя соперников из России со счетом 73:47, сообщает Федерация стрельбы Украины.
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В данных соревнованиях нашу страну представляла команда юниоров в составе: Марии Саломеи Возняк, Игоря Соловья и Глеба Кигитова.
Напомним, что на юношеских Олимпийских играх-2018 в смешанных командных соревнованиях в стрельбе из пистолета на 10 метров украинец Дмитрий Гонта вместе с мексиканкой Андреа Викторией Ибарра Миранда занял 3 место.
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Источник: 24 Канал
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