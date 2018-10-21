Сборная Украины завоевала первую медаль на "Играх непобежденных"

Денис Фищук занял третье место в индивидуальной велогонке на "Играх непобежденных-2018" в Австралии и принес Украине бронзовую награду.

Это первая медаль украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за два года медаль в велоспорте.

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"Трасса скоростная, как для любителей, это был довольно крутой поворот и финиш вверх. Наибольшая достигнутая скорость 60 км/ч. В общем, доволен выступлением, сделал все что мог", – рассказал Фищук.

Дениса опередили военные из Великобритании и Австралии, причем разрыв между ним и австралийцем Тимом Гровером был лишь 3 секунды.



Украина получила первую медаль на "Играх непокоренных" 2018 года

Что такое "Игры непобежденных"?Это не просто мировые соревнования, а престижный конкурс для военных, защищавших свои страны во время различных войн и военных операций. В 2014 году их основал британский принц Гарри. Сам военный королевского войска, он хотел тем самым поддержать военных и показать миру настоящих героев.

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