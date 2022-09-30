"Публично не будут говорить": могут ли Украине дать ядерное оружие и остановит ли это Россию

Чтобы остановить ядерные угрозы России Украине, одна из ядерных стран могла бы передать Киеву ядерное оружие. Такой шаг мог бы предотвратить решительные действия Кремля.

Если не обеспечить ядерное сдерживание в войне России против Украины, то мир может стоять на пороге глобального ядерного конфликта. Об этом 24 каналу рассказал международный обозреватель, российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

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Ядерное сдерживание как альтернатива

Эксперт отметил, что США и весь цивилизованный мир не хотели бы "разгребать последствия" нанесения ядерного удара по Украине .

Поэтому придется принимать решение о ядерных или простых ударах по российским войскам . Это может привести к началу глобальной ядерной войны – уже с применением не тактического, а стратегического ядерного оружия . Это "совсем другая песня" и конец всей нашей цивилизации,

– объяснил аналитик.

По его словам, альтернативой в этом случае могут стать попытки предотвратить применение ядерного оружия .

"Для того чтобы предотвратить - надо просто дать понять России, что любое применение ядерного оружия с его стороны приведет к тому же ответному применению . В конце концов, США являются одними из гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму , согласно которому Украина отказалась от ядерной. оружия", – добавил он.

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По его мнению, это открывает для Вашингтона решение о возможной передаче такого оружия Украине .

"Если безопасность Украины не гарантирована, то США могут предоставить Украине ядерное оружие, от которого Киев отказался добровольно и публично . Все для того, чтобы Украина смогла обеспечить свою безопасность. Ядерное сдерживание – лучшее средство предотвращения ядерного конфликта. Лучшего ничего не придумали , пока ", – подчеркнул Яковина.

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Кто может стать "ядерным донором"

Обозреватель подчеркнул, что не обязательно Украина может получить ядерное оружие от США.

"Решение США может сильно разозлить Россию. Поэтому американцы могут сказать, что не знают, откуда в Украине появилось ядерное оружие. Украли, мол, в войскторге купили, или Пакистан с Северной Кореей продали - бог его знает . Или обменяли на что-то. Американцы могут – пусть так и скажут", – добавил политолог.

По его словам, ядерное оружие – это такой вид оружия, который можно применять только в ответ на использование ядерного оружия другой страной .

"Если Украина будет иметь ядерное оружие, то Россия свое ядерное оружие не будет применять . Потому что это будет суперопасно для самой России. Это самый простой способ предотвратить любую ядерную эскалацию . Поскольку если мы возьмем все другие способы, россияне не побоятся их – и все равно применят", – объяснил Яковина.

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"Ответ" на действия США

Эксперт отметил, что если США предпримут шаги в сторону непосредственной конфронтации против России , Москва сразу же нанесет ядерные удары по американским авианосцам в Средиземноморье.

"Если американцы разбомбят Черноморский флот, то Россия "пульнет" по американским или военным базам, или по авианосцам – это сразу же произойдет . Поэтому зачем разбираться с последствиями нанесения ядерного удара, когда лучше предотвратить это . Это можно сделать только с помощью ядерного сдерживания" , – подчеркнул обозреватель.

Он резюмировал, что ядерное сдерживание работало 70 лет , и сейчас может "прекрасно работать".

" Лучше ядерного сдерживания ничего не придумали . Пока оно есть – оно работает. Если оно исчезает – начинаются вот эти войны и попытки кому-то "выпустить кишки". Поэтому лучше ядерное сдерживание, чем все остальное", – отметил Яковина.

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