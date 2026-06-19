Минус газохранилище, средства ПВО и логистика в Крыму: ВСУ нанесли успешный удар по оккупантам

Украинские военные продолжают систематически уничтожать врага. Силы беспилотных систем нанесли мощные удары по оккупантам.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

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Что известно об атаке ВСУ?

Украинские БПЛА нанесли удар по Глебовскому подземному газохранилищу на полуострове Тарханкут, которое обеспечивает регулирование сезонных и суточных норм потребления, а также поддерживает стабильное давление в газотранспортной системе.

Украинские защитники нанесли удар по врагу: смотрите видео

СБС также поразили:

тепловоз в Крыму;

РЛС П-18 "Терек" в Запорожье;

НРЛС "Репейник" в Крыму;

МТЛБ ЗУ-23 в Луганской области;

МТЛБ ЗУ-23 в Луганской области;

Топливозаправщики в Донецкой, Запорожской и Луганской областях;

Цистерна с ГСМ в Луганской области;

КСП подразделения из состава 656 МСП в Донецкой области;

Логистический транспорт противника в Луганской и Запорожской областях;

Последние новости об успешных ударах украинских военных

В ночь на 13 июня украинские дроны эффективно нанесли удары по объектам врага на территории аннексированного Крыма. Под ударом оказался завод "Титан" в Армянске.

В местных пабликах сообщают о серии из 23 взрывов и значительных повреждениях цехов, а также об эвакуации персонала. Информация о масштабах разрушений и последствиях уточняется.

Украинские военные провели успешную атаку на нефтегазоносный терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Под удар попали и позиции ПВО страны-агрессора.

Беспилотники СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.